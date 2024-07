La conferencia de la leyenda de la programación Grace Hopper no pudo reproducirse en EE UU — no se encontró ningún dispositivo

En los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) hay una cinta magnética que contiene una pieza fundamental de la historia de la programación — una conferencia de la almirante Grace Hopper. Sin embargo, hay un problema: La NSA no tiene forma de reproducirla.

Grace Hopper era una oficial de alto rango de la Armada estadounidense, leyenda de la informática y pionero de los ordenadores. Participó en el desarrollo de FLOW-MATIC, el primer lenguaje de programación que utilizaba palabras básicas en inglés en lugar de números. Más tarde ayudó a desarrollar COBOL, un lenguaje informático de orientación comercial que aún se utiliza en algunos sistemas informáticos. En 1982 dio una conferencia en la sede de la NSA. La agencia grabó la conferencia y la conservó.

«El contenido de su conferencia de 1982 se divide en dos partes — TVC 930A y TVC 930B, de 48 min. 15 s y 40 min. 39 s, respectivamente. No son sólo datos históricos, sino probablemente información valiosa y de futuro sobre la evolución de la tecnología y su impacto en la sociedad», — escribe el investigador Michael Ravnitzky, que representa a MuckRock, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a la gente a presentar solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El 12 de octubre de 2021, Ravnitzky solicitó acceso a estas cintas. Tres años después, la NSA dijo que «no tenía los documentos pertinentes». Ravnitzky sabía a ciencia cierta que los datos existían y se opuso. El propio «Catálogo de Centros de Televisión» de la NSA, un documento hecho público por la Ley de Libertad de Información en 2009, incluía las cintas entre sus contenidos. Así que el investigador exigió una explicación a la agencia. La NSA respondió que no disponía de los medios técnicos para escuchar las cintas y que, por lo tanto, no podía facilitárselas previa petición:

«Durante nuestra búsqueda, nuestra oficina se puso en contacto con la organización que tendría los registros que usted solicitó, si es que aún existen. Nos han dicho que, aunque hay algunas cintas de vídeo antiguas que son potencialmente relevantes, están en un formato que la NSA ya no tiene la capacidad de ver o digitalizar. Sin la posibilidad de ver las cintas, la NSA no tiene forma de verificar su relevancia. La NSA no está obligada a encontrar u obtener nueva tecnología (ya sea anticuada o actual) para procesar la solicitud,», — dijo la agencia.