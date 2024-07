La inteligencia artificial de Google Gemini buscó en el archivo de un usuario sin permiso

La inteligencia artificial en forma de programas asistentes en ordenadores y smartphones plantea problemas de seguridad naturales. Google Gemini parece estar leyendo archivos de los usuarios aunque no tenga permiso para ello.

Un usuario se dio cuenta de que Gemini daba su opinión sobre un documento que acababa de abrir, a pesar de que nunca se lo había pedido. Kevin Bankston afirma que tras abrir una declaración de la renta en PDF en Google Docs, Gemini apareció de repente y resumió su declaración de la renta. Kevin afirma que no convocó a Gemini tras abrir el archivo PDF y que no le facilitó personalmente ninguna información.

Just pulled up my tax return in @Google Docs–and unbidden, Gemini summarized it. So…Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn’t ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off.

— Kevin Bankston (@KevinBankston) July 10, 2024