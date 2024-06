Los propietarios de PS5 podrán unirse a las llamadas de Discord directamente desde su consola – Sony ha publicado una actualización

Sony está mejorando la integración de Discord en PS5 para que los usuarios puedan unirse a llamadas de voz directamente desde la consola. Actualmente, la compatibilidad con Discord en PS5 requiere que transfieras manualmente una llamada a la consola mediante la aplicación Discord en tu teléfono móvil o PC. Sin embargo, con la actualización, Discord se integra directamente en el panel de PS5 para que puedas seleccionar rápidamente un servidor o grupo de DM.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH

— PlayStation (@PlayStation) June 13, 2024