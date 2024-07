Máximo responsable del Ministerio de Defensa: la aplicación Ejército+ está lista al 85% y la citación electrónica es una «pesadilla rusa»

Las citaciones electrónicas no están previstas actualmente en «Reserva+», ya que no serán una solución «milagrosa».

Artem Romanyukov, Jefe de la Dirección de Transformación Digital del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo dou.ua sobre el desarrollo de la aplicación «Army+» y otras innovaciones digitales del departamento. He aquí un breve resumen.

El Ministerio de Defensa de Ucrania está preparando el lanzamiento de una nueva app, «Ejército+», que se convertirá en el primer servicio electrónico para el personal militar. Según Romaniukov, la aplicación permitirá a los militares presentar informes electrónicamente y tendrá una función de identificación militar. A pesar de los numerosos retos normativos y de seguridad, el equipo de la Dirección tiene previsto desplegar «Ejército+» a todo el ejército a la vez.

Uno de los principales retos a la hora de desarrollar la app fue la necesidad de cumplir los requisitos de seguridad. Por ejemplo, los desarrolladores no podían utilizar una lista desplegable de todos los equipos, ya que esta información está clasificada como «secreta».

Romaniukov subrayó que, en una primera fase, los informes electrónicos no sustituirán por completo a los informes en papel:

«Con esta versión, no pretendemos enterrar por completo los informes en papel, sino simplemente ofrecer la oportunidad de sustituirlos por informes electrónicos».

Además de «Ejército+», la Dirección está trabajando en la digitalización de otras áreas del Ministerio de Defensa, incluidas las cuestiones sociales, la logística y el apoyo médico.

En cuanto a la aplicación «Reserva+», Romaniukov explicó por qué el reglamento que regula su funcionamiento ha limitado el acceso:

«Desgraciadamente, se trataba de una medida necesaria, ya que durante la guerra no se pueden hacer públicos los documentos que regulan el procedimiento de mantenimiento del registro de personas obligadas al servicio militar, reclutas y reservistas «Oberig»».

Sin embargo, aseguró que el equipo está trabajando para hacer pública parte de esta información «Hay muchos trucos legales, normativos, técnicos, pero no somos omnipotentes y no podemos saltarnos la ley».

Romaniukov también disipó los rumores sobre la posible introducción de citaciones electrónicas:

«No tengo esta funcionalidad en mi lista de tareas pendientes, y no he recibido tales órdenes. Comprendo que la historia es delicada: la citación electrónica es una gran historia de miedo. No la han exagerado los rusos que decían «todos seréis conducidos a un campo de concentración digital, todos seréis reclutados»».