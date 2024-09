Microsoft prepara «búsqueda multimedia inteligente» — Windows aprenderá a buscar palabras en audio y vídeo

En la última versión de prueba de Windows, hay indicios de una función de búsqueda de contenidos de audio y vídeo. Los desarrolladores la han denominado «búsqueda inteligente de medios» (intelligent media search).

Esta información apareció en la actualización número 27695 del canal Canary de Windows 11 Insider. El usuario X bajo el nickname @XenoPanther fue el primero en descubrir la nueva herramienta. Según él, «intelligent media search» transcribirá todos los archivos de audio y vídeos de un ordenador con Windows, haciendo que las palabras habladas se puedan buscar a través del sistema operativo.

These changes may already exist in other branches but in 27695…

«Intelligent media search» references have been added

Intelligent media search available

Search by spoken words in your indexed video or audio files. By clicking ‘I agree,’ you consent to scanning the media files…

