Multas del TCC en «Acciones» — aclaraciones del Ministerio de Defensa para los ucranianos que no actualizaron sus datos antes del 17 de julio.

El 16 de julio expiró el plazo asignado por los diputados para que los ciudadanos obligados a cumplir el servicio militar actualizaran sus datos de registro militar. Así pues, ahora los ciudadanos que no hayan actualizado sus datos en la CMC recibirán multas. Podrán informarse de ellas en la aplicación Diia. Así lo anunció el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Dmytro Lazutkin, en Radio Liberty.

Según él, las multas no se impondrán automáticamente a todas las personas obligadas a cumplir el servicio militar que no hayan tenido tiempo o no hayan querido actualizar sus datos. Además, no cabe esperar que las primeras multas aparezcan ya el 17 de julio. Dmitry Lazutkin señaló que el procesamiento por una infracción administrativa es un procedimiento específico que puede durar entre tres meses y un año. Y la multa en sí estará disponible «del mismo modo que una multa por exceso de velocidad».

«No estamos diciendo que se vaya a multar a todo el mundo automáticamente. A partir de tres meses desde la fecha de detección y hasta un año desde la fecha de la infracción administrativa, se puede abrir un procedimiento. Una multa es un procedimiento determinado. No se trata simplemente de marcar todas las casillas que no han actualizado su información y poner automáticamente una multa a todo el mundo. Tiene que haber protocolos y una resolución. En consecuencia, la gente se enterará de estas multas de la misma manera que se entera de las multas por exceso de velocidad, en la misma aplicación Diia», aseguró Lazutkin.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa recordó que a partir del 17 de julio todavía se pueden actualizar los datos de inscripción militar en el TCC y JV y en la aplicación Reserva+. Sin embargo, la autoactualización extemporánea no exime de una multa, ya que el plazo legal de 60 días para actualizar los datos de registro militar ha expirado. el importe de la multa oscila entre 17.000 y 25.500 UAH.