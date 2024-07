«No es un error, sino una característica». El Ministerio de Defensa explica por qué Reserve+ está eliminando usuarios de su lista de amigos

El Ministerio de Defensa afirma que el cierre de sesión en Reserve+ (cuando una persona se ha registrado y la app le pide que vuelva a introducir sus datos) es intencionado por parte de los desarrolladores.

«Si un usuario no inicia sesión en «Reserve+» durante una semana, la app la desbloquea automáticamente por motivos de seguridad. Por lo tanto, esto no es un error, sino una característica para su seguridad,» explicado en Entrevista DOU Viceministra de Defensa para la Digitalización, Kateryna Chernohorenko.

Como recordatorio, Reserve+ lanzado en mayo y a fecha de hoy, 2.477.178 personas han actualizado sus datos a través de la app. Al mismo tiempo, no hizo frente a la carga en los primeros días, pero parece que no hay actualizaciones previstas para la estabilidad, ya que el Ministerio de Defensa «no prevé tal afluencia.

«Actualmente no esperamos cargas semejantes, y la segunda actualización con registros militares demostró que la estabilidad de la aplicación era mayor. La mayoría de los problemas de Reserve+ no surgen por la elevada carga, sino por errores que se producen en la fase de transferencia de datos del papel al registro. Intentamos corregir esos errores lo antes posible, y por eso lanzamos la función «Corregir datos en línea»,» añade Chernogorenko.

También compartió información sobre quién y cómo trabajó en el desarrollo de Reserve+ — en particular, se trata de una organización pública «la Better Regulation Delivery Office» BRDO, que tiene experiencia en la creación del Sistema Electrónico Unificado del Estado en el ámbito de la construcción, el Registro de Productos de Doble Uso, etc. y varios misteriosos «subcontratistas» que no se nombran por razones de seguridad.

«Los contratistas externos escribieron directamente el código. Todo lo relacionado con las relaciones contractuales, cuestiones jurídicas, legalización del sistema, desarrollo de requisitos técnicos, análisis de negocio, términos de referencia, pruebas funcionales y preliminares, operación de prueba — esto se hizo internamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Ministerio de Defensa tiene el código fuente de la aplicación, y nosotros somos su propietario. Es decir, el desarrollador no puede cambiar el código fuente de forma independiente sin el permiso del ministerio,» dice Chernohorenko.

Como recordatorio, a partir del 18 de junio, se añadieron a Reserve+ los siguientes elementos documento electrónico de registro militar y la oportunidad corregir algunos datos en líneay recientemente se ha mostrado el estado actual de la reserva.

La siguiente función de la aplicación es el aplazamiento automático. Según Chernogorenko, lo más probable es que los estudiantes y los padres de tres hijos sean los primeros en probarla. Sin embargo, aún no se ha anunciado el calendario de lanzamiento, ya que antes es necesario modificar el marco normativo.