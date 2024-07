¿Qué ocurre si restableces todas las claves de registro de Windows 10? Esto es lo que ha descubierto un YouTuber

Si restablece todas las claves del registro de Windows 10, probablemente no pasará nada bueno. Pero, ¿hasta qué punto? Un entusiasta decidió averiguarlo.

El canal de YouTube Come on Windows realizó un experimento y publicó un vídeo del proceso y su resultado. El vídeo no va acompañado de ningún texto, por lo que es fácil perderse algo. Sí, la mayoría de las aplicaciones y funciones no funcionan correctamente o se comportan de forma extraña. No es de extrañar, porque cambiar incluso una configuración desconocida del registro puede acarrear graves consecuencias.

El mayor problema que puede verse en el vídeo es que Windows ya no puede ejecutar archivos .exe y la mayoría de los programas por extensión, ni siquiera los integrados en el sistema operativo. Así que la funcionalidad es muy limitada y es más fácil hacer una lista de lo que funciona.

Además, los componentes Windows 10 deja de funcionar correctamente. Las especificaciones del sistema incluyen un procesador Intel de 00ª generación, Intel Core i7-00800H, y no hace falta hablar de la corrección de los componentes de software y hardware.

Pero, por otro lado, después de poner todos los valores del registro a 0 en Windows 10, las cosas no están tan mal. Por ejemplo, Paint y WordPad siguen funcionando, Microsoft Edge incluso lanza su guía inicial, pero se bloquea antes de poder abrir ninguna página web.

Es una maravilla que Windows 10 funcione en absoluto en estas condiciones. Para aquellos que no recuerden Windows 95 o 98, les recordamos que podían «bloquearse» incluso si todo funcionaba bien, y solucionar problemas a menudo requería reinstalar. Sin embargo, los modernos Windows 10 y 11 son más resistentes, y no verás ningún cuelgue en años (diga lo que diga la prensa).

Fuente: Tom`s Hardware