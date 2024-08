«Reserva+» ayudará a evitar colas en el CCM: habrá un aplazamiento automático para determinadas categorías de personas obligadas

El Ministerio de Defensa de Ucrania está trabajando actualmente en la función de aplazamientos automáticos para determinadas categorías de personas obligadas a cumplir el servicio militar. Está previsto introducir el servicio correspondiente en la aplicación «Reserva+».

Actualmente, para obtener un aplazamiento, los ciudadanos deben dirigirse personalmente al CCM de la JV con una solicitud por escrito. El aplazamiento solo se concede hasta el final de la ley marcial. Sin embargo, la ley marcial se prorroga cada 90 días. Por consiguiente, cada 3 meses, las personas obligadas a cumplir el servicio militar tienen que volver a hacer cola para presentar una nueva solicitud de aplazamiento. Esto se aplica incluso si el derecho al aplazamiento es válido durante varios años o de por vida. Además, el actual mecanismo de concesión de aplazamientos provoca riesgos de corrupción y pone a los ciudadanos en desigualdad de condiciones, escribe «Sudovo-Yurydychna Gazeta».

Está previsto corregir esta situación, al menos parcialmente. La aplicación «Reserva+» introducirá un servicio de concesión automática de aplazamientos del servicio militar obligatorio para determinadas categorías de personas susceptibles de cumplir el servicio militar. En particular, se aplicará a estudiantes, padres y tutores de tres hijos. El Ministerio de Defensa tiene previsto poner en marcha esta opción este otoño.

«Estamos trabajando activamente en la función de aplazamientos automáticos para determinadas categorías de ciudadanos, incluidos estudiantes, padres y tutores de tres hijos. Planeamos lanzarla en otoño», dijo el Ministerio de Defensa en comentarios bajo la publicación de la viceministra de Defensa Kateryna Chornohorenko.

Cabe señalar que el aplazamiento automático se establecerá mediante la cooperación con otros registros. Al fin y al cabo, los registros contienen la información necesaria para conceder un aplazamiento, y las personas obligadas a cumplir el servicio militar en estos casos simplemente actúan como mensajeros: transfieren documentos en papel de un organismo gubernamental a otro. En este caso, se pierde mucho tiempo en colas.

En la actualidad, todavía no se ha puesto en marcha el intercambio automático de datos con los registros para la concesión de aplazamientos. Cabe señalar que el Ministerio de Política Social de Ucrania y el Ministerio de Defensa de Ucrania firmaron un acuerdo de cooperación en materia de información el 4 de junio de 2024. Sin embargo, este acuerdo aún no se ha aplicado «debido a la falta de financiación, por lo que no se lleva a cabo la transferencia de información de las bases de datos del Ministerio de Política Social al Registro Estatal Unificado de Reclutas, Personas Obligadas al Servicio Militar y Reservistas».

Así, debido a la falta de financiación, actualmente no se realiza la transferencia automática de datos de personas con discapacidad al Registro «Oberig», y, en consecuencia, aún no se ha implementado la función de concesión y prórroga automática de aplazamientos.

