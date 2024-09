Sólo el 9% de los ucranianos apoya la idea de bloquear Telegram – encuesta de KIIS

El Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS) realizó una encuesta para averiguar cómo perciben los ucranianos las amenazas de la propaganda rusa en las redes sociales y su actitud ante la prohibición de Telegram. La encuesta se realizó del 1 al 6 de septiembre de 2024 mediante entrevistas telefónicas a 1.015 encuestados en todas las regiones de Ucrania controladas por el Gobierno.

La inmensa mayoría de los encuestados (71%) considera que la difusión de desinformación y propaganda rusa en las redes sociales es una amenaza bastante o muy grave. Al mismo tiempo, un tercio de los encuestados considera que esta amenaza es una de las mayores: el 33%. El 38% restante afirma que esta amenaza, aunque grave, no es una de las mayores. Al mismo tiempo, el 23% de los encuestados afirma que no se trata de una amenaza importante o que no existe amenaza alguna. Aunque el 18% de ellos admite que existe algún daño.

Los expertos de KIIS también preguntaron a los ucranianos sobre su actitud ante la prohibición de Telegram en Ucrania. Resultó que solo el 9% de los encuestados apoya actualmente la idea de una prohibición total del mensajero, que periódicamente expresan los representantes de las autoridades ucranianas. Al mismo tiempo, el 26% de los encuestados cree que Telegram no debería controlarse de ninguna manera. Por otro lado, la mayoría de los ucranianos (54%) cree que Telegram no debería prohibirse completamente en Ucrania, sino que deberían introducirse ciertas restricciones y controles, como el bloqueo de determinados canales, etc.

El siguiente gráfico muestra los datos en términos de la seriedad con la que los encuestados en general consideran que la desinformación y la propaganda rusas en las redes sociales son una amenaza para la seguridad. Incluso entre los que consideran que la amenaza es muy grave, solo el 15 % apoya ahora la prohibición total de Telegram en Ucrania.

A los encuestados que actualmente no apoyan una prohibición total de Telegram en Ucrania se les hizo una pregunta adicional sobre si apoyarían una prohibición si los propietarios del servicio de mensajería se negaran a bloquear determinados canales de Telegram. Se realizó un experimento, y a cada encuestado se le ofreció un solo tipo de canal de Telegram que, en un escenario hipotético, los propietarios de Telegram se negaran a bloquear. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Los encuestados que se mostraron inmediatamente a favor de una prohibición total de Telegram se contaron aquí como los que apoyan la prohibición.

Si los propietarios de Telegram se negaran categóricamente a bloquear los canales que difunden propaganda y desinformación rusa, el 60% de los ucranianos apoyaría una prohibición completa del mensajero. Al mismo tiempo, el 32% no apoyaría el bloqueo.

Al mismo tiempo, la mayoría de los ucranianos apoyaría la prohibición de Telegram si los propietarios del servicio de mensajería se negaran a bloquear los canales utilizados por los ocupantes rusos para la comunicación y la distribución de drogas. Así, en caso de negativa a bloquear los canales utilizados por los ocupantes rusos para la comunicación, el 71% apoyaría la prohibición (el 21% no la apoyaría). En caso de negativa a bloquear los canales de distribución de drogas, el 70% apoyaría la prohibición (el 20% no la apoyaría).