El jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, concedió una larga entrevista a «Radio Carta». Entre otros temas, también afirmó que el mensajero Telegram supone una amenaza para la seguridad nacional.

Kyrylo Budanov cree que Telegram debe ser estrictamente regulado en Ucrania debido a la amenaza a la seguridad nacional.

«Telegram es perjudicial. Nunca he tenido miedo de decir esto, y lo digo directamente. Telegram es, de hecho, a nuestro entender, una amenaza para nuestra seguridad nacional»», dijo el jefe de la DIU.

El jefe de la DIU también añadió que Telegram es actualmente la principal fuente de noticias e información en Ucrania. El mensajero fue capaz de superar a todas las demás fuentes en términos de popularidad.

Al mismo tiempo, Kyrylo Budanov dice que no quiere que el mensajero sea bloqueado en Ucrania. Cree que es bastante difícil hacerlo «, pero posible». Sin embargo, en lugar de bloquearlo, sugiere el registro completo de todos los canales de Telegram.

«Si quieres difundir alguna noticia — regístrate, para que todo el mundo entienda que este canal está registrado para Ivan Ivanov, ciudadano de la Federación Rusa que vive en Moscú, o para el señor… ciudadano de Ucrania. Y entonces él es personalmente responsable de lo que publique allí,» explicó Budanov su postura.

Añade que algunos canales publican material censurado, y no sólo sobre la guerra. Y no hay responsabilidad por ello. Y debería haberla.

Budanov también se refirió al bloqueo de las redes sociales rusas «Vkontakte» y «Odnoklassniki». Dice que en el caso de Telegram, es más difícil llevar a cabo un bloqueo similar por razones técnicas. Pero es posible.

En cuanto a la cuestión de Twitter, si es perjudicial o no, Budanov respondió: «Depende de quién publique qué en él». Pero en general, el jefe de la DIU no considera que X/Twitter sea perjudicial, porque no es una fuente que nuestro enemigo utilice a gran escala.

Como recordatorio, a principios de año representantes de las autoridades ucranianas empezaron a debatir la idea de imponer multas y control estatal sobre Telegram. Y el mes pasado, el jefe de la Comisión de Política Humanitaria y de Información de la Rada Suprema, El diputado del «Servidor del Pueblo» Mykyta Poturaiev dijo que era necesario bloquear Telegram en Ucrania.