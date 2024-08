Windows 11 beta trae de vuelta los tiles en el menú «Inicio» —, que ordenará las apps

Los usuarios de la beta de Windows 11 tienen la oportunidad de ver el nuevo modo de categorías en el menú «Inicio». Es muy similar a las Live Tiles de Windows 8.

La nueva función permite a los usuarios organizar las aplicaciones instaladas por categorías. El modo está oculto en la última versión beta, pero puede abrirse con apps de terceros como ViveTool.

Para ver el nuevo menú, es necesario actualizar el ordenador a Windows 11 build 22635.4010. ViveTool puede descargarse desde GitHub. Es necesario introducir los comandos adecuados y reiniciar el PC. Las aplicaciones ancladas no desaparecerán, sólo cambiará la forma de ordenarlas.

It looks like another Start menu > All apps view option is coming soon: Category view. Present in build 22635.3930, with some not yet functional categories.

Also, you’ll be able to switch between the existing alphabetical and new grid/category views using a dropdown menu. https://t.co/qFtcTm4BnB pic.twitter.com/ABtXZJ2Irl

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 12, 2024