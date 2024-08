Zoom ofrece webinars para un millón de participantes simultáneos por 100.000 dólares

Zoom ha anunciado una importante ampliación de su plataforma de seminarios web, que ahora puede admitir hasta un millón de participantes simultáneos.

La decisión de aumentar el número de participantes se tomó después de que grupos políticos empezaran a utilizar activamente Zoom para recaudar fondos para la campaña electoral de la vicepresidenta Kamala Harris. Algunos de estos eventos atrajeron a cientos de miles de participantes.

Zoom ha ofrecido a sus clientes distintos planes de precios para eventos a gran escala. Los usuarios pueden elegir seminarios web con un número máximo de participantes de 10, 50, 100, 250, 500.000 o 1 millón. Estos paquetes están diseñados para un solo uso e incluyen la asistencia del equipo de servicios para eventos de Zoom.

Smita Hashim, Jefa de Producto de Zoom, comentó:

«Los organizadores de eventos disponen ahora de la flexibilidad y el poder necesarios para ofrecer eventos verdaderamente interactivos a una escala sin precedentes, así como de la posibilidad de adquirir seminarios web de gran envergadura y únicos».

Zoom ve un futuro en el que este tipo de eventos virtuales a gran escala serán habituales en los sectores empresarial, del entretenimiento y público. Por ejemplo, los famosos podrán utilizar estas capacidades para celebrar reuniones virtuales de fans y otros eventos.

Estos eventos a gran escala requieren importantes inversiones financieras. Organizar un seminario virtual para un millón de participantes cuesta 100.000 dólares. En comparación, un webinar para 10.000 personas costará 9.000 dólares, es decir, casi un dólar por participante.

Los cambios en la política de la empresa comenzaron después de que Win with Black Women Win With Black Women (WWBW) — es una influyente coalición de mujeres líderes de ascendencia africana en Estados Unidos, fundada en 2020 para promover y proteger los intereses de las mujeres negras en la política, los negocios y la sociedad celebrara en julio una reunión Zoom con más de 40.000 participantes, con la que recaudó 1,5 millones de dólares para la campaña de Harris. Siguieron actos aún mayores: White Dudes for Harris (190.000 participantes) y White Women for Harris (164.000 participantes).

