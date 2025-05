Un importante ejecutivo de Microsoft cree que macOS de Apple es mejor que Windows 11

«Si Ballmer fuera consejero delegado, me despedirían por este tuit,» bromea Merrill Fernando, director senior de producto de Microsoft. Su post de abril se hizo viral.

Un alto ejecutivo de Microsoft utilizó una foto viral reciente de la cantante Katy Perry tras regresar a la Tierra de un breve viaje espacial. En ella se veía a Perry besando el suelo tras un exitoso vuelo. El post era una broma, pero si una persona es un dirigente de una empresa conocida, recibe mucha atención. Recibió más de 700 mil visitas y más de 11 mil «me gusta».

Me going back to macOS after being forced to spend an hour on Windows pic.twitter.com/lXwJibVjWb

Tras su inesperado éxito, Fernando habló con más detalle de su estación de trabajo, así como de otros detalles de su contexto. Su aparato favorito es MacBook en funcionamiento (Microsoft le dio la opción de elegir un Mac o un PC con Windows), y para proyectos personales como podcasts, boletines informativos o software de código abierto utiliza Mac Studio.

El gerente dice que también utiliza servicios de Microsoft, incluido DevBox, de forma remota a través de la aplicación macOS. Y cuando necesita ejecutar algo en Windows, inicia una máquina virtual Parallels.

This is how my desktop looks like

I avoid doing personal things on my work laptop and use Mac Studio for my podcast, newsletter and other open source projects. pic.twitter.com/LoJ2JwuQx8

— Merill Fernando (@merill) April 21, 2025