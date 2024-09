X / Twitter permitirá a los usuarios bloqueados ver sus publicaciones — Musk cambia la política de privacidad

La plataforma X (antes Twitter) está cambiando la función de bloquear usuarios y permitiendo a las personas bloqueadas ver las publicaciones públicas, pero sin posibilidad de interacción. Así lo ha anunciado Elon Musk en su cuenta.

High time this happened.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024