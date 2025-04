Análisis del PC para juegos ASGARD Hodr: al Valhalla en alas de la RTX 5080

Sobre el papel, el ASGARD Hodr parece un dios del gaming moderno que lo tiene todo para dominar el mundo de los videojuegos. El potente AMD Ryzen 7 9700X está emparejado con la última NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16 GB de memoria de vídeo. Sin embargo, ¿justifica realmente este PC su precio de más de 3.400 dólares? Echemos un vistazo a todos los pros y los contras sin adornos innecesarios.

Características técnicas de ASGARD Hodr

Especificaciones técnicas Procesador AMD Ryzen 7 9700X Placa base TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Tarjeta de vídeo ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition Conducir Kingston SNV3S/1000G RAM Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000 MHz 2x32Gb Vivienda ASUS A23 PLUS Refrigeración ASUS Prime LC 240 ARGB Alimentación ASUS TUF Gaming 850W Gold Sistema operativo Evaluación de Windows 11 Enterprise LTSC (90 días)

ASGARD Hodr se basa en el procesador AMD Ryzen 7 9700X — 8 núcleos de última generación sobre la arquitectura Zen 5, con frecuencias que van desde los 3,8 GHz de base hasta los 5,5 GHz en modo boost. Se trata del segmento de gama media para sistemas gaming, que demuestra un rendimiento seguro en títulos modernos y tareas creativas. Sus bazas son la eficiencia energética, el precio y la alta velocidad de reloj del núcleo, importante para los juegos.

Gráficos — GeForce RTX 5080 con 16 GB de memoria de vídeo GDDR7. Esto no es «tope de gama», pero muy cerca. La RTX 5090 sigue sin estar prácticamente disponible en el mercado, pero la 5080 es una candidata real para jugar fluidamente a 4K con trazado. Arquitectura Blackwell, DLSS 4 con Multi Frame Generation — todo está aquí.

Un punto importante: la tarjeta es hambrienta de energía, pero no caliente. Se puede decir «helada».

Para juegos de 2025, 32 GB de RAM son suficientes, pero si haces streaming, editas y mantienes Blender, Chrome y Unreal Engine abiertos al mismo tiempo — gigabytes extra no te vendrán mal. Utiliza 2 módulos (2×32 GB), así que puedes ampliarla hasta 128 GB, por ejemplo.

Placa base con chipset AMD B850 — un equilibrio entre funcionalidad y precio. SSD en un conjunto de 1 TB. Esto es suficiente para Windows + cinco o seis juegos AAA, pero para grandes proyectos (edición de vídeo, 3D, redes neuronales fuera de línea), tendrá que comprar espacio adicional. Hay suficiente espacio libre en la caja para las unidades.

Componentes y diseño de ASGARD Hodr

El PC se envía en un embalaje de caja convencional — una caja grande con protección de espuma contra perturbaciones y turbulencias postales.

El juego está completo: cables de alimentación para distintos tipos de tomas, cables modulares, bridas reutilizables y desechables, tornillos de montaje, dos cables sata, antena Wi-Fi, manuales de usuario y tarjetas de garantía.

La torre ASUS A23 PLUS — Midi es una caja negra. La gestión de cables está a la altura. No se hacen preguntas. Todo es elegante y pensado. Hay dos filtros de polvo de malla magnética: superior e inferior.

El panel frontal es de cristal y se puede quitar fácilmente. Tras una ligera manipulación, accedemos al filtro antipolvo, detrás del cual hay tres disipadores de 120 mm.

Recogió bastante polvo durante la prueba, así que puede hacer el trabajo. El sistema de refrigeración del procesador — ASUS Prime LC 240 ARGB. Averiguaremos si consiguió contener el temperamento caliente de la joya de AMD. Además, hay otro ventilador de 120 mm de ASUS en el panel trasero. El ruido del sistema — como el de un PC de oficina. Pero los llamados despegues «Boeing» ocurren. Cómo de ruidosos son? Averigüémoslo. ASGARD Hodr tiene suficientes puertos para conectar periféricos. El panel frontal contiene dos puertos USB 3.0, así como un puerto USB Type-C. Y dos tomas de audio de 3,5 mm. En el panel trasero, el sistema tiene tres DisplayPorts y un HDMI, lo que resulta práctico para conectar monitores y pantallas externas sin adaptadores adicionales. Y un montón de puertos USB y tomas de audio.

En cuanto a la red — todo está bien: LAN de 2,5 Gbps y conectividad inalámbrica Wi-Fi 6e. Se incluye una antena magnética. Bluetooth 5.4 para conectar auriculares inalámbricos o un gamepad.

ASUS TUF Gaming 850W — es una gran elección para sistemas de gama alta. Eficiencia de hasta el 92%. El ventilador de doble rodamiento de bolas de 135 mm proporciona «a» una refrigeración eficiente y una larga vida útil (la garantía oficial del fabricante es — 10 años).

Rendimiento de trabajo de ASGARD Hodr

Punto de referencia Resultado Speedometer 3.1 40.2 WebXPRT 4 428 Google Octane 2.0 128873 Geekbench Single 3352 Geekbench Multi 16115 Geekbench Open CL 249664 Geekbench Vulkan 260190 CPU-Z Single 812.4 CPU-Z Multi 7450.9 3DMARK Steel Nomad 8359 3DMARK Port Royal 21767 3DMARK Speed Way 9126 Cinebench Single 134 Cinebench Multi 1124 Blender CPU 4.4.0 277.22 Blender GPU 4.4.0 9109.67 Corona Benchmark 5850485 RAM read MB/s 63419 RAM write MB/s 90331 SSD read MB/s 7349.87 SSD write MB/s 6141.11

El PC puede manejar fácilmente el renderizado de vídeo, el modelado 3D en Blender y la edición de gráficos en Photoshop. Gracias a la gran cantidad de RAM, el sistema puede trabajar cómodamente con grandes proyectos.

Las pruebas sintéticas demuestran que el sistema funciona de forma estable incluso con carga máxima.

Un punto importante — a diferencia de muchos sistemas similares, ASGARD Hodr mantiene las temperaturas a un nivel moderado, incluso durante varias horas de sesiones de juego o pruebas de estrés.

La refrigeración por agua hace el trabajo perfectamente.

Rendimiento de juego ASGARD Hodr

Hemos probado todos los proyectos gaming de ASGARD Hodr en resoluciones Quad HD (1440p) y 4K (2160p). Seamos sinceros, este sistema es redundante para jugar al estilo folk clásico de 1080p. Al igual que los eSports (Dota 2, Counter Strike 2) y los juegos en línea (Fortnite, World of Warcraft, Minecraft) no son un verdadero desafío para él.

Empecemos con nuestra esperada partida de duro destino creativo — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Sin la última tecnología neuronal del Sr. Huang, tenemos una media de 78 fps. DLAA suaviza neuralmente, pero no cambia los fps. Pero con el generador de fotogramas activado, el juego ofrece más de 150 fps. Todo esto en configuraciones épicas, por supuesto.

Si ya has empezado con un proyecto en el motor Unreal Engine 5pues continuemos la prueba con un viaje a la deprimente Motor City — Detroit, donde Alex Murphy golpea con puño de hierro a la clase baja criminal. En 1440p con una configuración gráfica épica RoboCop: Rogue City ofrece 87 fps. Si añadimos DLAA y la generación de fotogramas propia de Nvidia, obtenemos una tasa de fotogramas media de — 159 fps.

El mundo de las Tierras Vivas en Avowed nos saludó con 69 fps en ajustes épicos con trazado de rayos sin antialiasing ni generación de fotogramas. Este es nuestro tercer proyecto en el motor de juegos más popular. Activamos DLAA y Frame Generator — y la pantalla ya supera los 120 fps.

Luego en ASGARD Hodr corrí «radiante» The Witcher 3: Wild Hunt y vorazmente aventurero y aventurera Indiana Jones and the Great Circle.

Y de postre, un poco de aventura de fin de siglo en el western más dramático de Rockstar Games Red Dead Redemption 2 y los paseos nebulosos y deprimentes del remake Silent Hill 2.

Para mayor comodidad y claridad, la tabla final de pruebas de juego está en 1440p.

Pasar a la liga más alta «ultra claro» no avergonzó al héroe de nuestra revisión. No solo puedes jugar en 4K, ¡sino que deberías hacerlo!

El único proyecto en el que tuvimos que hacer algunas concesiones fue Indiana Jones y el Gran Círculo. En la configuración Suprema ultimátum (texturas del tamaño de Obolon y rayos al máximo) en modo Calidad DLSS con generación de fotogramas, tenemos 33 fps. Cambia a Rendimiento y, por favor, 60+ fps.

Resumiremos el juego 4K de forma similar.

La reseña no estaría completa si no jugara en un PC con el revelador nombre de ASGARD en God of War Ragnarök¡! En 4K, la aventura familiar de un padre y su hijo tiene un aspecto muy bonito y fluido. ¡No dude en abrir las puertas del Valhalla!

Y alguna lágrima nostálgica. NVIDIA «mató» PhysX, y esto puede entorpecer una experiencia de juego fluida en juegos de antaño. Por ejemplo, el precioso diseño artístico de City of Mirrors en Mirror`s Edge «chorros» disparos en escenas en las que el motor físico está en acción.

Con los FPS estrellándose como un tipo con gorra roja, las bolsas bajan a 16 fps.

La magia del juego de DLSS 4 con Multi Frame Generation

Un lector atento se habrá dado cuenta de que no hay proyectos que respalden la nueva característica asesina de la serie 5000 en los benchmarks de juegos. Hace un par de meses, NVIDIA presentó DLSS 4 — una nueva versión de su tecnología de escalado patentada que debutará en exclusiva para las tarjetas gráficas de la serie RTX 50xx.

La principal característica es la generación de fotogramas múltiples, que permite crear tres fotogramas adicionales a partir de un fotograma renderizado a la vez. Esto mejora significativamente la suavidad de la imagen y reduce la carga de la GPU. Este enfoque demuestra cómo la IA se está integrando cada vez más en los procesos gráficos, abriendo nuevas posibilidades para las tecnologías de juego del futuro.

Pero esto son palabras, ¿y en la práctica? Para ello me he basado en los siguientes proyectos: Half-Life 2 RTX, Alan Wake 2 y Cyberpunk 2077que ya admiten la generación de fotogramas múltiples.

Un detective misterioso en la pequeña ciudad de Bright Falls demuestra la viabilidad del uso de esta tecnología. Todos los ajustes están al máximo (modo antialiasing DLAA) con el trazado de rayos 1440p activado.

Tecnologías FPS No se genera personal 36 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 67 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 96 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 124

¿Qué hay en 4K?

Tecnologías FPS No se genera personal 20 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 40 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 57 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 79

Es hora de ponerte los nervios de punta en el Ravenholm olvidado de la mano de Dios en el remake RTX de Half-Life 2. Empezando en Quad HD. Ajustes gráficos Ultra, modo antialiasing DLSS (Calidad).

Tecnologías FPS No se genera personal 53 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 94 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 139 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 173

El preajuste gráfico es el mismo, y la resolución es — 3840×2160 píxeles.

Tecnologías FPS No se genera personal 31 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 58 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 85 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 105

Para el exigente Cyberpunk 2077, usé el benchmark del juego. Los ajustes gráficos están al máximo con rayos «Overdrive» con DLAA activado. La resolución es de 2560×1440 píxeles.

Tecnologías FPS No se genera personal 38 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 69 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 100 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 129

En 4K, se quedó justo por debajo de los codiciados 60 fps. Los ajustes se mantuvieron sin cambios.

Tecnologías FPS No se genera personal 18 DLSS 4 con generación multitrama (x2) 34 DLSS 4 con generación multitrama (x3) 46 DLSS 4 con generación multitrama (x4) 57

DLSS 4 con generación de fotogramas múltiples supone un avance significativo en el escalado y la generación de imágenes. El nuevo sistema permite crear hasta tres fotogramas adicionales a partir de un único fotograma renderizado, lo que proporciona un aumento significativo de los FPS.

Sin embargo, esta optimización conlleva ciertos compromisos: artefactos, guesting y un posible aumento del input lag. Además, la función solo está disponible para los propietarios de tarjetas gráficas RTX 50xx; las RTX 40xx solo admiten la generación de fotogramas dobles.

Consumo de energía, calefacción, ruido ASGARD Hodr

A carga máxima en pruebas de rendimiento y juegos modernos, el sistema consume hasta 630 W (la tarjeta de vídeo a cargas máximas «320-360 W). Si utilizas el PC para trabajos de oficina, ver vídeos o navegar por Internet, el consumo baja a 100 W. En modo inactivo en el escritorio, el sistema consume aproximadamente 80-85 W.

Por muy bueno que sea este ordenador sobre el papel, las temperaturas reales en condiciones de plena carga siguen siendo importantes. Tras ejecutar pruebas sintéticas de gráficos y procesador, la temperatura del Ryzen 7 9700X bajo carga se mantiene estable en 65-71°C, una cifra excelente teniendo en cuenta la refrigeración por agua.

La RTX 5080 muestra su temperatura habitual de — unos 64-69°C a plena carga. Para una tarjeta gráfica 4K compatible con trazado de rayos, se trata de un rendimiento absolutamente emblemático. Este resultado se logra gracias a la avanzada arquitectura Blackwell y al eficiente sistema de refrigeración implementado en la tarjeta por Asus.

En el modo de tareas «oficina», el punto más caliente fue la unidad SSD, que se calentó hasta 61°C. No es una temperatura crítica, pero ya es bastante alta.

El ruido — un problema crítico para aquellos a los que no les gusta «gruñir» sus PCs. Incluso a carga máxima, los ventiladores de la carcasa no hacen un ruido excesivo. Los ventiladores de la CPU y de la tarjeta gráfica funcionan en silencio, sin ningún estruendo evidente.

ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition es más silenciosa que el silencio en reposo gracias a la tecnología 0dB Fan. Una función que permite que los ventiladores de la tarjeta de vídeo se apaguen automáticamente cuando la temperatura de la GPU es inferior a 55 °C. Y en modo normal, es de sólo 33-38°C.

Sin embargo, bajo carga pesada, el ruido aún puede aumentar a 45-50 dB, lo que es bastante aceptable para un PC personal a menos que estés sentado en una habitación silenciosa sin ningún fondo.

Software ASGARD Hodr

ASGARD Hodr viene con Windows 11 24H2 Enterprise LTSC, que es una versión especializada del sistema operativo dirigida a empresas y usuarios que requieren un sistema operativo estable y fiable sin actualizaciones frecuentes.

Es importante tener en cuenta que esta versión viene con una licencia de 90 días, que permite a los usuarios probar el sistema sin necesidad de activación. Transcurrido este periodo, será necesario activar el SO adquiriendo una licencia.

Esto es conveniente para el uso temporal o pruebas de rendimiento, pero para el uso completo en condiciones de trabajo, usted debe tener cuidado para activar Windows. Durante este periodo, puedes configurar el sistema, probar todas las funciones y asegurarte de que son estables antes de decidir qué licencia comprar.

El sistema es estable y eficaz. Del software preinstalado: FurMark, Asus DriverHub, AMD Software Adrenalin Edition y Armoury Create. A través de este último, puedes ajustar (o simplemente apagar) la retroiluminación RGB de los componentes del PC, cambiar la configuración de juegos y aplicaciones, y supervisar las actualizaciones de los controladores. Todo en un solo lugar, sin complicaciones.

Experiencia de uso de ASGARD Hodr

Durante la revisión y las pruebas, el ASGARD Hodr dejó una grata impresión. La construcción del PC es equilibrada sin «botlinks», lo único que definitivamente requiere «amplificación» — es la unidad SSD. Su rendimiento de velocidad está bien, pero su capacidad ya es insuficiente en 2025. Me gustaría ver 2 o 4 TB a bordo.

Para tareas ofimáticas, el — es un candidato sobrecualificado para la compra, por así decirlo. Pero en cuanto a los juegos, ASGARD Hodr hace frente a la mayoría de los títulos AAA modernos, e incluso los juegos muy exigentes con ajustes altos no le causan ningún problema. El rendimiento se mantiene estable incluso bajo carga prolongada, y disfrutas de una experiencia de juego fluida.

Las temperaturas y el ruido son normales, pero puedes notar un poco de ruido del sistema de refrigeración durante el trabajo intensivo o las cargas altas. Esto no es crítico si utilizas el PC en una habitación con otras fuentes de ruido (como el aire acondicionado u otros aparatos). Para los que juegan con auriculares — este punto no es relevante en absoluto.

Fuera de la caja, ASGARD Hodr está inmediatamente listo para las batallas de juego. Y en su nicho de soluciones gaming pre-top, es competitivo y tiene un precio bastante adecuado.

Precio y competidores de ASGARD Hodr

Precio para ASGARD Hodr — 140.899 UAH. Hay varias opciones interesantes en el mercado que pueden competir con nuestra construcción.

ASGARD (I147KFD.32.H1S20.47TS.5187) con un precio de 127,999 UAH ofrece un potente procesador «azul» Intel Core i7-14700K y una aún vigorosa tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti con 12 GB de memoria de vídeo. 32 GB de RAM DDR5 a bordo y una unidad SSD de 1 TB. Puedes comprarte un monitor gaming de alta calidad con el dinero que te ahorras.

ASGARD (HODR.A96X.32.20.58.5462) con un precio de 133.099 UAH también es una buena opción para juegos y tareas profesionales. Aquí, el procesador AMD Ryzen 5 9600X y GeForce RTX 5080 con 16 GB de VRAM ya «rojo». Dos ranuras ROM con una capacidad total de 32 DDR5 con una frecuencia de 5600 MHz. Pero el almacenamiento de archivos es de 2 TB, lo que sin duda es una ventaja.

ASGARD (I147K.32.S20.48S.5467) a un precio de 149.999 UAH ofrece un procesador Intel Core i7-14700K, que es una de las mejores opciones entre los procesadores para PC de juegos. Este modelo también está equipado con 32 GB de RAM DDR5 y una unidad SSD de 2 TB. La tarjeta de vídeo en este caso es GeForce RTX 4080 Super. Y, según la puntuación de Hamburgo, es decir, un rendimiento «justo», la diferencia con la serie 5K no material.

8.5 /10 Calificación ITC.ua Diseño, ergonomía 8 El sistema tiene un buen diseño moderno y una forma bastante compacta, lo que le permite encajar en la mayoría de los espacios de trabajo. Calidad de montaje, materiales 9 ASGARD Hodr agrada por su alta calidad de montaje. No chirría nada en ninguna parte, las rejillas de ventilación son resistentes y la organización de los cables es ordenada. Rendimiento laboral 9 El sistema puede manejar no sólo juegos, sino también tareas serias como edición, 3D y redes neuronales offline. Rendimiento en juegos 9 La RTX 5080 ofrece FPS altos y constantes en Quad HD/4K en la mayoría de los juegos. Una experiencia de juego casi superior durante años. Energía, Ruido 8 La refrigeración por agua es silenciosa, e incluso bajo carga el sistema no se convierte en una turbina de avión. La eficiencia energética es buena, aunque el consumo no es desde luego el más bajo con un hardware así. Precio 8 Hay que pagar por el rendimiento, y ésta no es una solución económica. Sin embargo, dados los componentes, el precio parece justo. Ojalá fuera un sistema operativo completo en lugar de una versión de prueba de 90 días.