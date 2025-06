Logitech G522 Lightspeed: lo que pueden hacer los nuevos auriculares inalámbricos para juegos

Logitech ha lanzado los nuevos auriculares para juegos G522 Lightspeed. Se trata de un modelo de tamaño normal con retroiluminación RGB y un diseño elegante. Los auriculares tienen una calidad de voz seria a través del micrófono desmontable, ya que utilizan la función Blue Voice, disponible en el software de sus famosos micrófonos Blue Yeti. En este análisis, los veremos más de cerca, los probaremos en juegos, veremos sus capacidades y ajustes en el software propietario, y mucho más.

Especificaciones técnicas de Logitech G522 Lightspeed

Tipo de conexión Inalámbrico Construcción Cerrado Materiales Plástico Diámetro del altavoz 40 mm Impedancia 45 ohmios Gama de frecuencias 20 – 20.000 Hz Sensibilidad de los auriculares 83,1 dB Gama de frecuencias del micrófono 70 Hz – 20 kHz Conexión Bluetooth 5.0, Lightspeed Interfaz USB Type-C Duración de la batería Hasta 90 horas sin retroiluminación, hasta 40 horas con retroiluminación Dimensiones 201×184×81 mm Peso 290 gramos

Embalaje y equipamiento

Los Logitech G522 Lightspeed vienen en una caja cuadrada con los colores de la película de la marca. En ella podemos ver fotos de los auriculares, el nombre y diversa información técnica sobre el modelo.

La caja contiene los propios auriculares, un micrófono desmontable, un manual de usuario, un receptor USB para la conexión inalámbrica a dispositivos, un cable USB-A a USB-C y documentación.

Diseño y ergonomía del Logitech G522 Lightspeed

El Logitech G522 Lightspeed se parece a otros modelos populares de la marca: Logitech G435 y Logitech G733. Tienen un diseño inusual, futurista y ascético. Se trata de un modelo cerrado de tamaño normal. El cuerpo es de plástico liso mate con pequeñas rayas brillantes en las copas. Las dimensiones del modelo son 201×184×81 mm, y pesa 290 gramos con micrófono.

Los auriculares para juegos tienen un diseño flexible y fiable. La diadema tiene un recorte al que se sujeta una banda elástica. Esta última actúa como relleno, se suma al inusual diseño y tiene dos posiciones.

En función de ello, el tamaño puede ajustarse a la cabeza del usuario. La diadema en sí no se mueve, como en los diseños convencionales. La diadema no se mueve.

Las copas pueden denominarse ovaladas, aunque su forma sigue siendo ligeramente estilizada.

En el exterior, podemos ver una zona ovalada con iluminación RGB y el logotipo G en el centro.

Las almohadillas son de tela, con suave espuma viscoelástica en el interior. Los altavoces están cubiertos con fundas textiles con las letras L y R.

En la cazoleta izquierda no hay nada. La derecha tiene todos los controles y otros puertos: Una toma de micrófono de 3,5 mm y su botón de activación, un puerto USB Tipo-C para carga o conexión por cable, un botón de encendido/apagado con un indicador LED, un conmutador entre modos de conexión (Bluetooth o LIGHTSPEED) y una rueda de volumen.

Hemos analizado el Logitech G522 Lightspeed en negro, y también hay una versión en blanco. Para mí, ambos colores son geniales a su manera, igual de elegantes y brillantes. Los propios auriculares están fabricados de forma fiable, los materiales son de alta calidad, también son ligeros y la carcasa se puede doblar en distintas direcciones sin problemas. Lo más probable es que haya una placa metálica oculta en la diadema.

Puedes llevar los auriculares para juegos durante horas sin sentir ninguna molestia. Por ejemplo, durante las pruebas, me senté en ellos literalmente a tiempo completo durante una semana sin ningún problema. También hay que destacar la tira de tela bajo la diadema, que fija la cabeza sin ejercer presión.

Las almohadillas de tela son definitivamente mejores «transpirables» y será más fácil usar los auriculares con calor, pero, por supuesto, en este caso, el nivel de reducción pasiva del ruido se reduce ligeramente. En mi opinión, este es un precio adecuado para tales cosas, y la reducción de ruido no es demasiado. Por supuesto, este no es el nivel de un modo activo en toda regla, que no está disponible aquí, pero también corta una gran cantidad de ruido ambiente, que es suficiente.

Características, sonido y micrófono del Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed está equipado con transductores Pro G de 40 mm. La reproducción de sonido declarada aquí está en el rango de 20 Hz a 20 kHz. La impedancia es de 45 ohmios y la sensibilidad de los auriculares es de 83,1 dB. La gama de frecuencias del micrófono es de 70 Hz a 20 kHz.

El auricular para juegos tiene un sonido equilibrado y brillante, pero le falta un poco de detalle. El énfasis está en los graves, aunque siguen siendo más suaves, y los medios. El carácter del sonido se puede cambiar con preajustes en el software propietario.

Pero cuando se conecta a una PS5, no se puede cambiar, y aquí me quedé un poco corto de medios. Parece que cuando se conectan a una consola, los auriculares cambian de perfil o pierden parte de los graves y medios. Y aunque lo primero sigue siendo suficiente, lo segundo no tanto.

No obstante, el sonido en general es bueno, y los auriculares demostraron ser excelentes en una gran variedad de géneros de juego, incluidos los shooters, donde tienen un buen posicionamiento. Es divertido jugar a juegos de acción, carreras, etc. Son unos auriculares universales para todo, incluso multimedia, por lo que los Logitech G522 Lightspeed también son ideales para ver películas o programas de televisión o vídeos de YouTube.

Pero estos auriculares son los menos adecuados para la música. El ya mencionado detalle no tan grande es notable, pero si usted no es un audiófilo, entonces es probable que funcione para usted aquí. Debido a que el sonido es envolvente, los auriculares son fuertes, hay suficientes graves y medios, las frecuencias altas no son tan brillantes, pero lo suficiente.

Logitech G522 Lightspeed tiene un micrófono corto omnidireccional desmontable. Se dobla, pero no mucho. Básicamente, suena bien, pero el desarrollador ha añadido un super bonus que hace que la voz suene mucho mejor.

Para sacarle el máximo partido, recomiendo activar la función Blue Voice en la app G HUB. Antes se podía activar con los micrófonos Blue Yeti, pero ahora se ha añadido al micrófono normal de los auriculares para juegos.

Es algo genial que mejora notablemente la calidad de la voz, y hay varios preajustes. Todo esto se puede grabar y escuchar inmediatamente para elegir el más adecuado para ti. Recomiendo encarecidamente probarlo, porque con la activación de Blue Voice en estos auriculares, no solo podrás comunicarte con colegas o compañeros de equipo sin problemas, sino también realizar tus primeros streams.

Conexión, software y control

Logitech G522 Lightspeed se conecta a dispositivos de forma inalámbrica. Puede ser mediante Bluetooth 5.3, por ejemplo, a un smartphone o tableta, o mediante 2,4 Hz gracias al receptor USB incluido a portátiles, PC y PS5.

Los auriculares gaming tienen dos aplicaciones a la vez: G HUB y Logitech G. La primera funciona en PC y portátiles, y la segunda, más sencilla, en smartphones y tabletas.

G HUB tiene mucho que ofrecer, y todas las funciones están organizadas en cuatro pestañas principales. La primera se refiere al sonido. Aquí puedes «ajustar» el sonido a tus preferencias: hay un ecualizador y perfiles ya preparados para películas, música, juegos y mucho más. Además, los auriculares admiten sonido espacial. Sin embargo, para activarlo, hay que instalar la aplicación DTS Sound Unbound.

En la pestaña del micrófono, podemos ver un ecualizador avanzado, herramientas de prueba y un conjunto de ajustes ya hechos. Y esa genial función Blue Voice que mejora automáticamente la calidad de la voz. Es la función que he mencionado antes.

La tercera pestaña es el muestreador de macros. Puedes asignar acciones a los botones o guardar combinaciones. Todo esto funciona de forma rápida e intuitiva. La cuarta pestaña contiene los ajustes de retroiluminación RGB. Aquí puedes elegir efectos, cambiar colores, patrones de luz, etc. Y lo más importante, la retroiluminación se puede apagar.

Todos los controles del Logitech G522 Lightspeed están situados en la taza izquierda, y al principio parece incómodo porque hay muchos botones, mandos e interruptores en un área limitada. Pero tras unos primeros usos, queda claro que todo ha sido adecuadamente pensado.

Por ejemplo, el botón de encendido/apagado de los auriculares es ovalado y se activa deslizándolo hacia arriba o hacia abajo, y el botón de activación de los auriculares también es ovalado, pero funciona pulsándolo. El botón de Bluetooth es pequeño y redondo, y así sucesivamente. Es decir, si tocas y pulsas todos los botones una o dos veces, sabrás qué hace cada botón y de qué es responsable y no te confundirás entre ellos en absoluto.

Funcionamiento autónomo Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed tiene una batería integrada de capacidad desconocida. Se afirma que dura 40 horas con retroiluminación RGB activa y hasta 90 horas sin ella. La carga dura hasta dos horas. Es genial que puedas usar los auriculares mientras se cargan mediante USB-C.

Durante una semana completa de uso durante 6-10 horas, no fui capaz de ponerlos a dormir. Sin embargo, la mayor parte del tiempo escuché música de fondo a un 20% de volumen, a veces jugué, vi programas de televisión o vídeos a un 50-60% de volumen y escuché música a un 70-80% como máximo.

Es decir, los auriculares deberían poder soportar el tiempo declarado. Permítanme recordarles que, normalmente en estas situaciones, el fabricante prueba la duración de la batería al 50% de volumen.

Experiencia del usuario

El nuevo Logitech G522 Lightspeed me causó una grata impresión, como la mayoría de los equipos del fabricante. Me gusta esta empresa, utilizo sus diversos aparatos, así que sé más o menos qué esperar, cómo será, etc.

Los auriculares para juegos funcionaron bien. Probablemente se trata de una actualización de los populares Logitech G733 y tienen éxito. Sin embargo, en mi opinión, la retroiluminación RGB es innecesaria aquí, porque no es visible para el usuario, pero este es un segmento tan gamer, por lo que Logitech y otros fabricantes lo meten en todas partes y es bueno que te permitan apagarlo. Pero que sea así, a lo mejor alguien lo necesita de verdad.

Su estilo mola, al menos para mí, es algo simple, futurista y moderno a la vez. Por supuesto, esto siempre es cuestión de gustos, pero me gusta el diseño de esta serie de Logitech para juegos.

El auricular parece grande, pero apenas se siente en la cabeza. Es ligero para su tamaño, suave y flexible. Trabajé durante horas con él puesto y después de una semana de usarlo, no me dolían los oídos ni la cabeza en absoluto, no me presionaba nada en ningún sitio.

Si juegas en un PC o portátil, te aconsejo que te conectes a través del dongle propietario, porque no hay retardo. Probablemente lo haya, pero es tan mínimo que no se nota en absoluto. Además, la calidad de la señal es buena, por lo que puede penetrar fácilmente «varias paredes.

Como en muchos auriculares para juegos, el micrófono es desmontable. Y esto es bueno, porque así puedes usar los auriculares no solo en casa, sino también llevarlos al aire libre. Y ya he mencionado el micrófono en sí. En mi opinión, la función Blue Voice lo convierte en una ventaja muy seria frente a otros modelos.

Precio y competidores

En el momento de escribir estas líneas, el Logitech G522 Lightspeed se vende en todas partes por el mismo precio UAH 6999. En mi opinión, el precio es adecuado para esta categoría y capacidades, pero sin duda será caro para algunos. Además, hay competidores más que suficientes en este segmento. Y algunos de ellos son de la propia Logitech.

Si necesitas algo conocido y serio del fabricante, entonces hayLogitech G Pro Xcon un precio a partir de 3600 UAH. También hay similares al héroe de la revisión de hoy Logitech G435 yLogitech G733 con precios de 1800 y 3700 UAH respectivamente.

Entre los competidores conocidos, destacamos HyperX Cloud III Wireless (precio a partir de 3999 UAH) ySteelSeries Arctis Nova 5 (precio a partir de 4099 UAH). También destacamos las siguientes novedades Hator Hator Phoenix 2 Wireless con un precio a partir de 3.600 UAH. Y si necesitas algo más sencillo, hayHator Hyperpunk 3 Wireless (precio a partir de 2179 UAH) yA4Tech Bloody GR280 (precio a partir de 1380 UAH). En este último caso, el fabricante se inspiró definitivamente en los populares auriculares Logitech.

8.1 /10 Calificación ITC.ua Autonomía 9 Autonomía seria, especialmente sin retroiluminación. Diseño, ergonomía 8.5 Elegante diseño futurista y ascético y excelente ergonomía. Calidad de montaje, materiales 8 La calidad de construcción es alta, al igual que los materiales. El cuerpo es de plástico mate, flexible y fiable. Precio 7.5 El precio es adecuado dentro del segmento, pero será demasiado caro para algunos, y hay un montón de competidores más asequibles. Incluso de la propia Logitech. Calidad del sonido 7.5 Sonido equilibrado y versátil en cuanto a auriculares para juegos. Los menos adecuados para música. Opciones 8 Kit básico con cable y receptor USB.