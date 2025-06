«Un nuevo nivel de estafa»: YouTuber recibió cuatro NVIDIA RTX 4090 — tres eran falsas

Para un usuario normal es extremadamente difícil distinguir las tarjetas gráficas NVIDIA falsas con el grabado láser roto en los chips. El reparador nos habló de los signos externos.

Un YouTuber chino recibió cuatro tarjetas gráficas RTX 4090 defectuosas para reparar. Descubrió que tres de ellas eran falsificaciones creadas mediante una modificación de la RTX 3090 y la RTX 3080 que imitaba el aspecto de la 4090. No se podían reparar porque no funcionaban. El comprador de las tarjetas de vídeo pagó 1394 dólares (10.000 yuanes) por cada una de ellas y las adquirió todas a un proveedor extranjero. La cuenta de Hardware de X UNIKO calificó las tarjetas «el nuevo nivel de estafa».

the next level of the 4090 scam.

according to 张哥,

this time the surrounding mlcc position is correct, the qr code position is also correct.

however the color of the PCB substrate is too fake, and the metal frame on the substrate is not fully attached.

bilibili 修电脑的张哥… pic.twitter.com/tnQMBs8zOe

— UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) June 14, 2025