FEVM presenta las eGPU NVIDIA RTX 4060-4090 — Thunderbolt 5 y mini-PC desde 550 dólares

En los últimos años, la compacidad y la movilidad han pasado a un primer plano en la industria informática. Los portátiles han desplazado a los sistemas de sobremesa, y los fabricantes de hardware intentan cada vez más meter la máxima potencia en el mínimo espacio. Los jugadores y creadores de contenidos digitales que necesitan un alto rendimiento gráfico no se libran de este destino. Pueden aprovechar las ventajas de una tarjeta gráfica externa (eGPU) sin tener que lidiar con carcasas enormes. Y aquí es donde entra FEVM con su nueva solución casi de bolsillo, pero muy seria — FNGT5 PRO.

En Computex 2025, FEVM presentó la primera tarjeta gráfica externa compatible no solo con Thunderbolt 5, sino también con OCuLink, las dos interfaces más rápidas para soluciones gráficas externas. Como referencia: Thunderbolt 5 proporciona 80 Gbps de ancho de banda frente a los 64 Gbps de OCuLink. Esto significa que hay menos posibilidades de que se pierda material valioso en algún punto entre la tarjeta de vídeo y la pantalla.

Aunque la mayoría de los chasis eGPU actuales siguen funcionando a través de USB4, FEVM no esperó a USB5 e implementó inmediatamente el controlador Intel JHL9840, que ofrece compatibilidad total con Thunderbolt 5. Este es el controlador utilizado en la nueva FNGT5 PRO.

Las dimensiones de la FEVM eGPU son de sólo 143×100×60 mm, lo que significa que el dispositivo ocupa menos de un litro de espacio (0,86 litros). No hay fuente de alimentación en la carcasa, por lo que la tarjeta de vídeo se alimenta externamente. Pero, además, el dispositivo puede suministrar hasta 100 W a través de Power Delivery. Esto significa que no es necesario conectar el portátil a un cargador independiente, ya que basta con este cable. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para sistemas potentes.

El nuevo producto incluye tarjetas gráficas de sobremesa y versiones móviles para portátiles. Pero para las soluciones eGPU, esto tiene todo el sentido: menos calor, menor consumo y, aun así, un rendimiento serio — especialmente en comparación con lo que pueden ofrecer las gráficas integradas. FEVM ofrece la eGPU FNGT5 PRO con tres opciones de tarjeta gráfica:

Portátil RTX 4060: 3072 núcleos, 8 GB de memoria — 552 $

Portátil RTX 4080: 7424 núcleos, 12 GB de memoria — 1036 $

Portátil RTX 4090: 9728 núcleos, 16 GB de memoria — 1367 $

Aunque los precios siguen siendo elevados (sobre todo si se opta por la RTX 4090), la idea — ofrecer el máximo rendimiento en un formato fácilmente integrable en cualquier escenario móvil de trabajo u ocio — merece la pena ser tenida en cuenta. Solo cabe esperar que otros fabricantes no duden en responder, lo que ampliará la oferta y hará bajar los precios gracias a la competencia.

A principios de año, Asus anunciado una tarjeta gráfica externa con Thunderbolt 5 y RTX 5090.

Fuente: videocardz