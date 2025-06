Estación de carga Anker Solix F3000: 3 kWh de capacidad y 3600 W de potencia – se puede duplicar

Los ucranianos conocen bien la situación de los cortes de electricidad. Afectan no solo a la vida cotidiana, sino también al trabajo e incluso al estado emocional. En esos momentos, los bancos de energía ya no son una fuente de diversión, y la frase «corte de energía» suena como el comienzo de una película de suspense. Aunque últimamente no ha habido cortes de este tipo, siempre hay que estar preparado para posibles interrupciones. Y por eso Anker ha preparado la estación de carga portátil Anker Solix F3000 para su lanzamiento. No se trata solo de «cargar el móvil y el portátil», sino de todo un complejo energético doméstico en una maleta con ruedas. Y no, no es una exageración.

Anker posiciona el nuevo producto como un eslabón intermedio entre los ya existentes Solix F2000 (antes PowerHouse 767) y Solix F3800 de gama alta. La nueva estación de carga Anker Solix F3000 tiene una capacidad de 3072 Wh (3 kWh) y una potencia máxima de 3600 Wh, y puede ser un auténtico «salvavidas» en caso de apagón o cuando se sale al exterior. Y por si fuera poco, dos F3000 pueden combinarse en una sola unidad para suministrar hasta 7200 W de potencia. Eso es potencia suficiente para hacer funcionar una estufa eléctrica, una caldera y, posiblemente, su laboratorio doméstico.

En su interior hay baterías LFP (fosfato de hierro y litio), que tienen fama de duraderas y resistentes. Anker promete hasta 3000 ciclos de carga o 10 años de servicio. El Solix F3000 admite múltiples métodos de carga, incluidos paneles solares con una capacidad de hasta 2400W. En total, el dispositivo acepta hasta 3600W de entrada, por lo que puede cargarse con bastante rapidez — incluso de la red eléctrica, incluso del sol, incluso simultáneamente. Aunque la estación pesa mucho — 41,5 kg, el cuerpo con asa plegable y ruedas grandes facilita su transporte.

Anker aún no ha anunciado un precio oficial, pero la compañía insinúa que la F3000 costará entre 1300 y 3200 dólares — dependiendo de la configuración. Y para los que quieran ahorrar dinero, hay una atractiva oferta del 4 al 24 de junio de 2025: 1000 dólares de descuento para los que inscríbase con antelación. Este «madrugador» puede ahorrarte mucho dinero.

Para los interesados, ofrecemos reseñas de estaciones de carga Anker Solix C300X y Anker Solix C800X.

