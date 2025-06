Sharp presenta el smartphone Aquos R10 (3x 50 MP / 240 Hz) y el teléfono económico Wish 5

Sharp no es un recién llegado a la industria de los smartphones, aunque sus productos pueden ser poco conocidos para los usuarios ucranianos. Por lo tanto, siempre que surge la oportunidad, es interesante familiarizarse con los nuevos productos de la corporación japonesa. Esta vez, Sharp presentó dos nuevos dispositivos a la vez, que son interesantes por razones muy diferentes. Uno de ellos — el Wish 5 de bajo coste — demuestra que incluso un smartphone sencillo puede tener protección IP69 y un diseño moderno. El otro — R10 — está dirigido a usuarios exigentes que quieren la máxima potencia y una gran pantalla sin pagar de más por un buque insignia.

Sharp Aquos Wish 5

El Aquos Wish 5 — es el intento de Sharp de mostrar cómo puede ser un smartphone sencillo en 2025. La empresa ha apostado por un cuerpo de plástico brillante, disponible en cinco colores, y ha utilizado un 60% de plástico reciclado. A diferencia del Aquos R10 de diseño, el Wish 5 tiene un aspecto sobrio: un marco plano, una unidad de cámara redondeada que casi no sobresale del cuerpo y la ausencia de detalles innecesarios.

El smartphone Sharp Aquos Wish 5 tiene una pantalla IPS de 6,6 pulgadas con una frecuencia de refresco de 120 Hz, pero una modesta resolución de 1612×720 píxeles. La novedad contiene un procesador MediaTek Dimensity 6300 (como Moto G 2025 y Moto G Power 2025), sólo 4 GB de RAM y 64 GB y 128 GB de almacenamiento interno. También hay disponible una tarjeta de memoria microSD.

El smartphone sólo tiene un módulo de cámara en el panel trasero, de 50 megapíxeles. La cámara frontal tiene un sensor de 8 megapíxeles. El dispositivo también tiene una batería de 5000 mAh, soporte de carga rápida de 27W, que tarda 130 minutos en restaurar la batería de 0 a carga completa. El dispositivo tiene un solo altavoz y el escáner de huellas dactilares está integrado en el botón de encendido en el lateral. El dispositivo tiene un alto grado de protección contra el agua y el polvo — IP69. El smartphone ejecuta Android 15, y Sharp promete dos versiones principales de Android y cuatro años de actualizaciones de seguridad.

Aquos Wish 5 se lanzará a finales de junio de 2025 en Japón, Taiwán, Singapur e Indonesia. Aunque Sharp aún no ha anunciado el precio oficial, de las especificaciones se desprende que se trata de un modelo económico.

Sharp Aquos R10

Otra novedad de Sharp es el Aquos R10, mucho más interesante técnicamente. Tiene un aspecto sobrio: biseles planos, cuerpo simétrico, módulo de cámara redondo que apenas sobresale por encima del cuerpo de 8,9 mm de grosor. El smartphone pesa sólo 196 g. El dispositivo cuenta con una protección bastante seria: IP68 + norma militar MIL-STD-810G. Curiosamente, la parte trasera está cubierta con Gorilla Glass Victus 2, mientras que la pantalla está cubierta con el más modesto Gorilla Glass 5.

La pantalla en sí merece especial atención. Utiliza un panel OLED IGZO de 6,5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080 píxeles, una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz y conmutación automática de 1 a 240 Hz. El brillo constante es de 1500 nits, y en HDR alcanza los 3000 nits. El escáner de huellas está integrado en el botón de encendido del lateral.

Las cámaras son uno de los principales puntos de venta del nuevo dispositivo. El módulo principal contiene un sensor de 50 megapíxeles y 1/1,55 pulgadas, una lente Leica Hektor y un sensor espectral para una reproducción más precisa del color. También hay un módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles en la parte trasera. La cámara frontal también es de 50 megapíxeles. Admite grabación de vídeo en formato Dolby Vision HDR.

El smartphone está basado en el chip Snapdragon 7+ Gen 3, acompañado por 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. También cuenta con soporte para tarjetas microSD. La batería también tiene una capacidad de 5000 mAh, pero admite carga más rápida con 36W. El smartphone viene con Android 15. El fabricante promete tres actualizaciones principales de Android y cinco años de parches de seguridad.

Está previsto que Aquos R10 se lance a principios de julio de 2025 en Japón, Taiwán, Singapur e Indonesia. Aún se desconocen los detalles sobre el lanzamiento internacional.