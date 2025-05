Análisis del portátil ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX): rendimiento ultrarrápido y pegada de neón

El ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) es uno de los portátiles gaming más potentes del mercado, diseñado para jugadores y profesionales que necesitan el máximo rendimiento. Presenta un diseño actualizado, hardware de alto rendimiento y un sistema de refrigeración mejorado. En este análisis editorial, analizamos en profundidad todos los aspectos del portátil para ayudar a los futuros propietarios a saber si merece la pena su precio.

Especificaciones de ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

Pantalla 16″, 2560×1600 IPS (Mini LED) 16:10, 240 Hz, 1200 cfm/m2 (pico), mate, 10 bits, 100% sRGB, 87,8% AdobeRGB, 100% DCI-P3 Procesador Intel Core Ultra 9 275HX, 8PC+16ES, hasta 5,4 GHz máx RAM 64 GB DDR5-5600 (2 módulos) Unidades 2 x WD PS SN 8000S SDEQNRG 2T00 (2TB M.2 NVMe PCIe 5.0, Raid 0) Tarjeta de vídeo Gráficos Intel + portátil Nvidia GeForce RTX 5090 de 24 GB (hasta 175 W con Dynamic Boost) Interfaces inalámbricas Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Interfaces por cable HDMI 2.1, 3 × USB-A 3.2 Gen 2, 2 × Thunderbolt 4, RJ-45 (2,5G), 1 toma de audio combinada de 3,5 mm Alimentación Principal — 380 W (20 V, 19 A), Más información en — 100 W. Batería 90 W*h, 4 celdas, ión-litio Peso 3,48 kg Dimensiones 39,9 x 29,8 x 2,3 ~ 3,2 cm Otros Sistema de cierre Q-Latch, refrigeración ROG Intelligent, protección contra el polvo, pantalla HDR 1000, PANTONE Validated, AniMe Vision, Aura 360, Cámara FHD con función IR.

Envase y embalaje

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) se presenta en una sólida caja negra con el logotipo de la compañía y la inscripción REPUBLIC OF GAMERS en la parte frontal. Cogiéndolo en la mano a nivel táctil, queda claro que dentro encontraremos bastante tamaño y peso.

El espacio interior está dividido según un principio modular. En el centro, entre las abrazaderas, hay una caja de píxeles independiente que contiene el propio portátil. Cerca podemos ver una mochila de marca, que sin duda será útil para los futuros propietarios a la hora de transportar un dispositivo caro.

Puede albergar un portátil con espacio de sobra y tiene varias secciones separadas en las que caben un cargador y periféricos adicionales. Las letras estampadas brillan en todos los colores del arco iris, reflejando los rayos del sol y atrayendo una atención especial.

La caja negra con el portátil es mucho más interesante que la exterior y está realizada en colores negro y gris. En sus paredes hay una lista de algunas de las tecnologías propietarias utilizadas en ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Se abre como un maletín y, además del propio portátil, contiene dos fuentes de alimentación — una principal de 380 W y otra adicional Type-C (100 W). Además, el conjunto incluye un ratón propietario — ROG Strix Impact. Por lo tanto, podemos decir con confianza que el equipo aquí se correlaciona adecuadamente con el precio.

Diseño, ergonomía y materiales

El ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) 2025 presenta una importante actualización de diseño en comparación con los modelos anteriores de la serie, aunque no está exento de decisiones controvertidas. El portátil viene en negro con un acabado mate. Esto le da un aspecto sobrio entre los dispositivos de juego. La ausencia de inserciones de plástico transparente, presentes en los modelos 2023-2024, añade minimalismo al diseño

En la tapa trasera brilla un gran logotipo de ROG, que puede parecer demasiado intrusivo para quienes prefieren un estilo lacónico. AniMe Vision, una matriz de LEDs en la tapa, es un elemento adicional del entorno. Permite mostrar animaciones o texto. No es muy útil en la práctica, pero creo que es una forma de decir algo sin decirlo: «mira, ¿qué te parece?». Y, francamente, llama mucho la atención de la gente. Por supuesto, puedes apagarlo fácilmente y disfrazarlo de «ratón gris».

La retroiluminación RGB (también conocida como Aura 360) recorre todo el perímetro de la carcasa, lo que crea un aspecto espectacular no sólo en la oscuridad, sino también a plena luz del día. Recuerda a la retroiluminación de neón de los geniales coches de la serie de carreras Need For Speed

En general, con la retroiluminación y AniMe Vision apagados, SCAR 18 parece un aparato relativamente comedido, pero con ella, se convierte en una nave espacial a los ojos de un extraño. En cuanto a tamaño y peso, el portátil no es compacto, ya que sus dimensiones son 399 x 298 x 23,6 ~ 32 mm la hacen voluminosa, y el peso de 3,48 kg (sin contar el cargador de 1 kg) confirma que se trata más bien de un dispositivo estacionario, aunque pueda transportarse cómodamente. En comparación con el modelo SCAR 18 anterior, el nuevo producto es ligeramente más pesado debido a la actualización del sistema de refrigeración y los componentes internos. Entre los competidores de 18 pulgadas, como el MSI Raider 18 o el Alienware m18, este peso puede considerarse medio. Los materiales del maletín evocan sentimientos encontrados. La tapa del portátil es de metal, lo que añade durabilidad y una agradable sensación táctil. El interior, incluida la zona alrededor del teclado, es de plástico. Tiene una textura agradable y parece resistente, pero no da la sensación de calidad que cabría esperar de un portátil de este precio.

En comparación, competidores como el Razer Blade, algunos modelos de Alienware o el nuevo y draconiano MSI Titan 18 HX AI A2XWJG Dragon Edition Norse Myth utilizan aluminio para la mayor parte del cuerpo, que tiene un aspecto y un tacto de alta calidad. Incluso el Asus ROG Zephyrus G16 a mitad de precio del año pasado estaba fabricado en aluminio.

Además, las superficies de plástico se cubren rápidamente de huellas dactilares y grasa, sobre todo en la zona del teclado y el trackpad. No es fácil limpiarlas, requiere herramientas especiales y esfuerzo, lo que puede resultar molesto cuando se usan a diario.

Un aspecto positivo es la robustez del diseño. A pesar del uso de plástico, el cuerpo se siente sólido y no cruje ni se dobla bajo presión. Las patas de goma proporcionan un agarre excelente, lo que evita que resbale incluso sobre escritorios lisos. El sistema de refrigeración actualizado, que eliminó las rejillas de ventilación laterales en favor de un radiador trasero, no sólo mejoró el rendimiento térmico, sino que también hizo que los laterales de la caja fueran más estéticos.

El nuevo conector de alimentación rectangular, a diferencia del anterior redondo con un ángulo de 90 grados, sobresale y dificulta ocultar el cable. Además, el propio conector tiene una holgura vertical en la toma, aunque no afectó a la estabilidad de la fuente de alimentación durante las pruebas.

En general, el diseño del ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) está enfocado a una apariencia espectacular, pero no siempre a la practicidad y comodidad en el uso diario.

Interfaces por cable e inalámbricas

La ubicación de los puertos plantea dudas. Los conectores más importantes están situados en el lado izquierdo, más cerca de la parte trasera. Esto se justifica en parte por el sistema de refrigeración actualizado, que ocupa todo el borde trasero de la carcasa con un gran radiador, pero aun así, esta disposición de los puertos no es ideal para una gestión competente del cableado

En general, ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) ofrece una amplia gama de interfaces que cumplen con los estándares modernos. En el lado izquierdo hay un puerto de corriente, LAN a 2.5 Gbps, 2x USB-C con soporte Thunderbolt 5, 1x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 y una clavija de audio. En el lado derecho hay 2x USB-A 3.2 Gen 2 más. No hay lector de tarjetas ni bloqueo de seguridad, pero no creo que nadie deje desatendido un dispositivo tan caro.

La conectividad inalámbrica corre a cargo del módulo Intel BE200, que soporta Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. No hubo problemas de conexión durante las pruebas. En general, el conjunto de interfaces es suficiente para la mayoría de los casos de uso, aunque su ubicación podría estar más pensada.

Teclado y trackpad

El ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) cuenta con un teclado de tamaño completo con un teclado numérico independiente, lo que supone una ventaja para los usuarios que suelen trabajar con números o lo utilizan para acceder rápidamente a comandos en un juego. Las teclas de este modelo requieren un poco más de fuerza para pulsarlas que las de los portátiles típicos, aunque no necesité acostumbrarme a ellas. Lo único que sorprende un poco son las teclas de control del cursor, que han «entrado en territorio» Numpad.

El recorrido de las teclas (2 mm) es suficiente para escribir cómodamente, y la respuesta es clara. El teclado es adecuado tanto para juegos como para texto. Otra ventaja son los amplios orificios de ventilación bajo el teclado, que evitan que se caliente durante las sesiones de juego.

Las teclas de plástico negro se cubren rápidamente de huellas dactilares y marcas de grasa, lo que se nota especialmente a plena luz. Lo mismo ocurre con la zona entre las teclas. Para mantener un aspecto pulcro, tendrás que limpiar el teclado con regularidad.

La retroiluminación RGB del teclado es otro elemento adicional de espectacularidad. Es brillante y se puede ajustar individualmente para cada tecla mediante el software Aura. Esto permite crear perfiles de retroiluminación personalizados para distintos juegos o escenarios de trabajo, lo que encantará a los jugadores

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) utiliza un trackpad de cristal de gran tamaño (150 x 100 mm). Por un lado, el aumento de tamaño añade comodidad para la navegación y los gestos, pero tendrás que desactivarlo durante las sesiones de juego. Al fin y al cabo, usando las teclas WASD, tocarás constantemente la superficie, lo que desajustará tu posicionamiento en el juego (aunque hay una función para evitar el toque con la palma de la mano).

Pantalla ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

El portátil está equipado con una pantalla mini-LED de 18 pulgadas (ROG Nebula HDR) con una resolución de 2560×1600 píxeles, una frecuencia de refresco de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms. Ofrece una calidad de imagen excelente y soporta atenuación por zonas (más de 2000 zonas), lo que es útil para jugar y ver vídeos, aunque es mejor usar el modo de retroiluminación uniforme para gráficos debido a posibles artefactos de contraste.

El ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) 2025 está considerado como una de las mejores pantallas en el segmento de los portátiles para juegos. Esta pantalla de 18 pulgadas con tecnología mini-LED, que ASUS denomina ROG Nebula HDR, ofrece una buena calidad de imagen, 240 Hz para juegos y multimedia, y la flexibilidad de ajustarse a diferentes escenarios de uso

La diagonal de pantalla es de 18 pulgadas con una relación de aspecto de 16:10, lo que proporciona un poco más de espacio vertical en comparación con el tradicional 16:9. Esto es conveniente para trabajar con documentos y navegadores, pero en los juegos supondrá una carga adicional para la tarjeta de vídeo. Esto es conveniente para trabajar con documentos y navegadores, pero en los juegos supondrá una carga adicional para la tarjeta de vídeo. Al fin y al cabo, el número de píxeles aumentará un 11% con una resolución de 2560×1600 píxeles.

La tecnología Mini-LED es un avance significativo respecto a los paneles IPS estándar que suelen encontrarse en los portátiles para juegos. Consigue negros más profundos (aunque lejos de OLED) y mayor contraste gracias a más zonas de oscurecimiento y una doble capa ACR que reduce los reflejos y aumenta el contraste en 4,5. La pantalla puede ajustar de forma independiente el brillo en distintas zonas, lo que crea una imagen más realista con luces brillantes y sombras profundas al mismo tiempo

ASUS ofrece dos modos de retroiluminación: retroiluminación monozona, que se comporta como un panel IPS de alta calidad con brillo uniforme, y retroiluminación multizona, que activa la atenuación local para mejorar el contraste. Este último modo es muy adecuado para jugar y ver vídeos con contenido HDR, donde los detalles en las zonas oscuras y claras son importantes. Sin embargo, para trabajos gráficos profesionales o edición de fotos/vídeos, recomendamos usar el modo uniforme, ya que la retroiluminación por zonas puede afectar a la percepción de los colores y el contraste, creando artefactos en determinados escenarios.

Según el fabricante, la pantalla ofrece una cobertura DCI-P3 del 100%. Esto la hace adecuada no sólo para jugar, sino también para trabajos creativos como el procesamiento de fotos o la creación de contenidos. El brillo máximo en modo de retroiluminación uniforme alcanza 591 cd/m² (nits) cuando se alimenta de la red eléctrica, y en modo de zona puede llegar a unos 1200 nits, lo que garantiza una excelente visibilidad incluso en habitaciones muy iluminadas. La relación de contraste con brillo máximo es de 1200:1 y el nivel de negro es de 0,46 cd/m²

El acabado mate es otra ventaja, especialmente para los usuarios que trabajan en habitaciones muy iluminadas o cerca de ventanas. Permite usar el portátil cómodamente incluso en condiciones de iluminación difíciles. Esto diferencia al ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) de muchos competidores con pantallas brillantes que pueden parecer más saturadas en condiciones ideales pero se vuelven menos prácticas en presencia de luz ambiente. El inconveniente es que el acabado mate puede reducir ligeramente la percepción de la profundidad del color en comparación con los paneles brillantes. En este caso, el mini-LED y la doble capa de ACR compensan esta desventaja proporcionando un alto contraste.

La pantalla es compatible con la tecnología G-Sync, que sincroniza la frecuencia de actualización de la pantalla con la frecuencia de imagen de la tarjeta gráfica. Esto reduce el tearing y proporciona una experiencia de juego más fluida. También cabe destacar que el sistema reduce automáticamente la frecuencia de actualización a 60 Hz cuando se desconecta de la red para ahorrar batería. El usuario puede cambiar este ajuste manualmente si lo desea

Cámara y sonido

La webcam del ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) actúa como un «patito feo». A pesar de la resolución de 2 MP y el soporte IR para Windows Hello, la calidad de imagen sigue siendo mala: la imagen es acuarela y de mala calidad incluso con buena luz, y en la oscuridad se vuelve completamente inutilizable. Los filtros AI intentan mejorar la situación. Sin embargo, tienes que elegir entre acuarelas, ruido o convertirte en una figura de cera «Madame Tussauds».

El sonido tampoco cae del cielo, aunque está implementado con cuatro altavoces (dos principales en la parte inferior y dos tweeters bajo la pantalla) y proporciona hasta 85 dB de volumen. Pero reconozco de entrada que es peor que el del MacBook Pro o el ASUS ProArt P16, que nos llegó por revisión editorial.

Software propietario

El software propietario permite configurar de forma flexible el rendimiento, la iluminación, la refrigeración y otros aspectos del ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX). La principal herramienta para ello es Armoury Crate, una utilidad que se ha convertido en el estándar de los dispositivos gaming ASUS ROGEsta aplicación viene instalada por defecto y se ha convertido en el eje central para gestionar todos los ajustes clave de tu portátil

La interfaz de Armoury Crate está diseñada con un estilo moderno orientado a los juegos: esquema de colores oscuros, animaciones y énfasis en los efectos visuales. La pantalla principal ofrece acceso rápido a varias secciones clave, como la monitorización del sistema, los ajustes de rendimiento, la retroiluminación y los perfiles de juego. A veces, durante las pruebas, los perfiles de rendimiento funcionaban de forma extraña y algunos ajustes requerían un reinicio adicional del sistema operativo.

ASUS utiliza Armoury Crate para gestionar los ajustes del portátil, incluidos los modos de rendimiento (Silencio, Rendimiento, Turbo, Manual), la retroiluminación RGB y AniMe Vision. El programa no siempre es intuitivo, pero permite ajustar con precisión el comportamiento del sistema. Armoury Crate también causa a veces problemas con los ajustes automáticos de los juegos, por lo que se recomienda desactivar las optimizaciones para las pruebas de rendimiento.

Otra función útil de Armoury Crate es la monitorización del sistema. El programa muestra las temperaturas actuales de la CPU y la GPU, la utilización de los componentes, la velocidad del ventilador y otros parámetros en tiempo real. Esto me ayudó a controlar el estado del portátil durante las pruebas en Conter-Strike 2, que bloquea el overclocking en MSI Afterburner

Armoury Crate tiene algunos inconvenientes que pueden afectar a la experiencia del usuario. En primer lugar, la interfaz de la aplicación no siempre es intuitiva. Navegar entre las distintas secciones puede resultar confuso, sobre todo para los nuevos usuarios, y algunos ajustes están ocultos en submenús, lo que lleva tiempo encontrar

Durante las pruebas, se observó que los ajustes automáticos de Armoury Crate pueden cambiar los parámetros gráficos o de rendimiento, lo que provoca una disminución de los FPS en algunos juegos en los modos Turbo o Manual.

Para los usuarios que buscan una alternativa a Armoury Crate, existe software de terceros como G-Helper. Se trata de una utilidad de código abierto creada por una comunidad de entusiastas que ofrece una forma más sencilla y flexible de gestionar la configuración de los portátiles ASUS ROG

ASUS también proporciona otras utilidades que pueden estar instaladas por defecto o disponibles para su descarga. MyASUS, por ejemplo, es un programa para el diagnóstico del sistema, la actualización de controladores y BIOS y la gestión de la garantía. Es útil para mantener el portátil al día, aunque la mayoría de sus funciones están duplicadas en Armoury Crate o se pueden realizar a través de las herramientas estándar de Windows

Rendimiento y pruebas del ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) está equipado con un procesador Intel Core Ultra 9 275HX de gama alta, que pertenece a la plataforma Arrow Lake HX. Tiene 24 núcleos (8 productivos y 16 de bajo consumo) y 24 hilos. Los núcleos de rendimiento ya no admiten HyperThreading, a diferencia de las generaciones anteriores.

Prueba Resultado CPU-Z (FUENTE DE ALIMENTACIÓN) Single — 854

Multy — 16 902 CPU-Z (BATERÍA) Single — 711

Multy — 9265 Octane 2.0 Plus Single — 115 054

Multy — 1 126 370 WebXPRT 4 405 GeekBench 6 Single — 2 966

Multy — 19 970 GeekBench 6 (RTX 5090 laptop) Open CL – 225 783

Vulkan – 225 885 Iluminación interior realista (PSU) 3 minutos 22 segundos Iluminación interior realista (batería) 7 minutos 55 segundos Punto de referencia de Blender 8198 Blender benchmark (batería) 2135 AIDA64, Memory test Read — 82 639 Write — 82 520 Copy — 80 316 Latency — 111,6 Crystal Dysk Mark Read — 13 006 Write — 12 636 Cinebench 2024 Single — 126

Multy — 1653 Cinebench R23 Single — 2039

Multy — 30 519 Speedometr 3.0 32,2

La Intel Core Ultra 9 275HX ofrece excelentes resultados tanto en las pruebas de un solo subproceso como en las de varios núcleos. En el modo CPU-Z de subproceso único, el Intel Core Ultra 9 275HX ofrece 854 puntos en el consumo de energía Manual, y 16.902 vatios en el modo multihilo. Esto supone un 82% más que el Ryzen AI 9 HX370 móvil. En el benchmark Google Octane 2.0+, tenemos 115.054 puntos con un solo hilo, y 1.126.370 puntos a plena carga. Es un gran resultado, teniendo en cuenta que al menos el Intel Core i7-14700K de sobremesa mostró resultados aproximadamente similares con un paquete térmico mucho mayor.

En Cinebench 2024, superó a los famosos Apple M1 Ultra y Apple M1 Max. La frecuencia máxima del procesador alcanzó los 5,4 GHz.

Y la guinda principal del pastel en ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) es el subsistema gráfico — portátil NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24 GB de memoria sobre arquitectura Blackwell, cuya TGP alcanza los 175 W con Dynamic Boost. Esto es bastante menos que las variantes de sobremesa a partir de la 5060 Ti, por no hablar de modelos más antiguos.

RTX 5090 de sobremesa y RTX 5090 portátil. Si miras la tabla comparativa, verás que la 5090 es más un nombre que una realidad. Se basa en la GPU GB203-400, lo que la acerca más a la versión de sobremesa de la RTX 5080.

Características comparativas del portátil NVIDIA GeForce RTX 5090 y el portátil RTX 5090 Modelo RTX 5090 desktop RTX 5090 laptop Arquitectura Blackwell Blackwell Código GB202 GB203-400 Frecuencia base 2032 1095 Bloques de sombreado 21 760 10 496 Unidades de modelado de texturas (TMU) 680 328 Unidades de salida (ROPs) 176 112 Bloques SM 170 82 Núcleos tensoriales 680 328 Núcleos de trazado de rayos 170 82 Caché L1 128KB per cluster 128KB per cluster Caché L2 88MB shared 64MB shared Pixel Fill Rate 451,4 GPix/s 178,9 GPix/s Texture Fill Rate 1754,4 GTex/s 523,8 GTex/s Interfaz PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TGP 575 W 175 W Producción TSMC TSMC Número de transistores 92 200 45 600 Tamaño del cristal 750 mm² 378 mm Tipo de memoria GDDR7 GDDR7 Capacidad de memoria 32 GB 24 GB Frecuencia de memoria (por defecto) 1750 MHz 1750 MHz Neumático 512 bits 256 bits

Renderizar una escena en Realistic Interior Lightning a una resolución de 6000×3900 píxeles llevó 202 segundos, lo que supone sólo un 8% menos que la versión de escritorio de 5070 Ti, cuyo consumo de energía era de hasta 276 vatios. Esto significa que el portátil GeForce RTX 5090 es un 45% más eficiente energéticamente en este escenario. En modo batería, la tarjeta de vídeo consigue funcionar en siete minutos y 55 segundos.

En el benchmark de Blender, la tarjeta gráfica obtuvo 8198 puntos, ¡lo que la sitúa entre la RTX 5080 de sobremesa y la RTX 5090! En modo solo batería, el rendimiento de la RTX 5090 portátil «se queda atrás»

El único problema fue un error al generar imágenes en Amuse. Por alguna razón, en configuraciones altas, el shell se bloqueaba con un error, aunque había memoria de sobra. Por lo tanto, no habrá ningún resultado en esta disciplina comparativa.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5070 Ti RX 9070 XT RX 9070 RTX 5070 RX 9070 XT Aorus Portátil RTX 5090 175 W 4K, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 52 43 40 40 44 35 4K, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON 99 110 105 77 114 75 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 158 168 163 125 171 129 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 79 72 66 63 73 60 (Batería) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerador – ON х х х х х 58 (Batería) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerador – OFF х х х х х 30

Con la potencia adicional de S.T.A.L.K.E.R. 2, el portátil RTX 5090 ofrece unos resultados que recuerdan a la RTX 5070 de tamaño completo y se quedan cortos respecto al sobremesa Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE que estuvo recientemente en la nuestra revista editorial. Como era de esperar, las tarjetas de vídeo de los PC están en lo más alto de la escala de rendimiento gráfico.

En modo «demanda de energía» (modo batería), aún puedes recorrer la zona en QuadHD a 58 FPS. Con DLSS+FG, por supuesto. Y quién dijo que Stalker estaba mal optimizado?

En cambio, en Indiana Jones y el Gran Círculo, ni siquiera puedes moverte por el menú sin cargar, y mucho menos por la selva y las ciudades. Aunque, si no descuidas la fuente de alimentación y la tecnología neuronal, puedes incluso conectar un monitor 4K externo al portátil y jugar a 94 fotogramas por segundo

Por si le interesa, obtuve resultados similaresGigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, que, por un segundo, tiene el doble de consumo de energía — en su conjunto ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Silent Hill 2 Remake RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RX 9070 XT RX 9070 RTX 5070 RX 9070 XT Aorus RTX 5090 laptop 175 4K, Epic, DLSS + FG – OFF 85 55 46 32 32 37 32 46 4K, Epic, DLSS + FG – OFF, RT 70 50 39 29 29 30 29 40 4K, Epic, DLSS – ON, RT 103 70 67 64 64 58 66 70 QuadHD, Epic, DLSS + FG – ON, RT 205 105 83 105 105 103 108 111

Por alguna razón, Remanant 2 se bloqueaba al cargar el menú. Pero en Silent Hill 2 Remake, la tarjeta de vídeo móvil demuestra un rendimiento milagroso y se pone a la altura de la RTX 5070 Ti de sobremesa, y en QuadHD con DLSS+FG «echa humo incluso a la RTX 5080En el modo eSports de Counter-Strike 2, el contador de fotogramas muestra 436 fotogramas por segundo. Me ayudaron a conseguir el segundo puesto en la clasificación, a pesar de que Steam nunca parece hacer frente a los omnipresentes tramposos. La jugabilidad en Half-Life 2 RTX a 4K con DLSS+FG parece gelatinosa, lo cual no es sorprendente, porque sin «asistentes neuronales» solo hay unos honestos 11 fps. Por eso usamos la resolución nativa, que no causará problemas con el framerate. En Forza Horizon 5, la pantalla QuadHD revela todas sus capacidades, ya que la velocidad de carrera alcanzará los 255 km/h c/c. Por supuesto, no podía ignorar el nuevo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, cuya revisión se espera desde hace tiempo en ti.

Preestablecido FPS Avowed — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON 130 Avowed — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 51 Oblivion Remastered — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 110 Oblivion Remastered — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 42

Es famoso por sus requisitos de sistema bastante elevados: QuadHD con ultra-preset, neuronas desactivadas, y ray tracing (alto) baja los FPS a 41 fps. Así que enciende DLSS+FG y bienvenido al Orfanato, ¡pero no intentes robar cubiertos!

Duración de la batería, temperaturas y ruido

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) tiene cuatro modos principales: Silencioso, Rendimiento, Turbo y Manual. Cada uno de estos modos tiene diferentes ajustes de energía para la CPU y la GPU, así como sus correspondientes perfiles de ventilador

Por ejemplo, el modo Silencio limita la potencia de la GPU a 55 W y reduce el ruido del ventilador por debajo de 35 dB, lo que resulta ideal para tareas ligeras o entornos silenciosos, aunque el rendimiento en los juegos se reduce considerablemente. El modo Rendimiento logra un equilibrio entre rendimiento y ruido (en torno a 42 dB), lo que permite a la GPU funcionar a un máximo de 135 W

Los modos Turbo y Manual liberan el máximo potencial del sistema aumentando la potencia hasta 175 W, pero con el correspondiente aumento del ruido hasta 47-52 dB. En el modo Manual, el usuario puede ajustar aún más las curvas del ventilador, el overclocking de la GPU y otros parámetros, lo que resulta especialmente útil para los entusiastas que quieran sacar el máximo partido al sistema.

La batería de 90 Wh proporciona una duración media para un portátil de esta clase. En modo silencioso con brillo bajo, el portátil dura 3-4.5 horas viendo vídeos o trabajando con texto, y sólo 1 hora jugando. La carga USB-C a 100W es adecuada para el trabajo ligero, pero no para los juegos, ya que el rendimiento cae y la batería se agota bajo carga.

Las temperaturas se mantienen dentro de los límites normales: en modo Turbo, la CPU alcanza los 81-85°C, la GPU los 73-75°C, y la superficie del teclado no supera los 37°C. El ruido del ventilador varía de <35 dB en Silencioso a 51-53 dB en Manual, lo que puede resultar incómodo sin auriculares. El modo Rendimiento (43 dB) es el equilibrio óptimo entre ruido y rendimiento.

Experiencia de uso

Por regla general, durante las pruebas utilizo el portátil durante una semana como alternativa al ordenador de casa y al portátil del trabajo. Durante este tiempo, suelen aflorar la mayoría de las carencias y características. Personalmente, hace tiempo que abandoné el formato «portátil para juegos», ya que prefiero un dúo: un ordenador personal para casa y un portátil ligero y compacto para trabajar en la carretera o en otros lugares.

Por qué? Es sencillo, porque la versatilidad requiere compromisos, y hay muchos.En primer lugar, debido a sus dimensiones más bien considerables, no quiero someter al portátil a constantes traslados, por lo que es más adecuado para el escenario del PC doméstico. El teclado, aunque de gran calidad para un portátil, nunca se comparará con la mecánica de bajo perfil de tamaño completo que utilizo para texto y juegos.

En cuanto a la pantalla: sí, es de alta calidad, brillante, grande y adecuada para trabajar con texto gracias a su relación de aspecto. Pero estoy seguro de que nadie comprará un portátil así para trabajar en la oficina, y para jugar, el 16*9 estándar sigue siendo mejor. Dicho esto, me ha gustado mucho que ASUS haya instalado una pantalla mate. Esto amplía enormemente el número de escenarios operativos en los que en las versiones OLED brillantes solo verías tu reflejo.

En cuanto al rendimiento: es importante entender que esto es lo máximo que se puede exprimir de un portátil en términos de consumo de energía. Y es realmente impresionante cuando se combina con un sofisticado sistema de refrigeración que permite domar con éxito este paquete de calor infernal. Una gran ventaja es que el portátil se carga hasta un 70% en los primeros 35 minutos, por lo que puedes recargar rápidamente la batería que se haya agotado durante los procesos de trabajo.



Precio y competidores

Se espera que ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) esté disponible para la venta a un precio a partir de 261.579 UAH. No hay tantos representantes de la nueva plataforma con pantallas de 18 pulgadas en el segmento premium del mercado y no todos ellos están disponibles para ordenar. MSI Titan 18 HX AI A2XWJG Dragon Edition Norse Myth ofrece un rendimiento realmente titánico. Tiene 96 gigabytes de RAM, 6 terabytes de almacenamiento, una batería más potente y una pantalla OLED, lo que puede ser un punto a favor o en contra, según tus escenarios de uso y preferencias. Su cuerpo está hecho de aleación de aluminio y magnesio, pero para comprarlo a un precio de 299.999 UAH hay que sentarse sobre oro como Smaug.

MSI Raider 18 HX AI A2XWJG tiene un precio similar al del héroe de nuestro análisis. Sin embargo, ya tiene una pantalla 4K, aunque a una frecuencia inferior de — 120 Hz, una memoria ligeramente más rápida y una frecuencia de procesador 200 MHz superior. También tiene un escáner de huellas dactilaresLo que faltaba, en mi opinión ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Sin embargo, es aún más grande y pesado. Si cree que los precios son inadecuados sólo para los modelos nuevos, puede echar un ojo cansado a Dell Alienware m18 R2. A pesar de que utiliza hardware de la generación anterior, que ya se está quedando obsoleto, el precio no ha bajado significativamente. Después de haber ahorrado 266.249 hryvnias en almuerzos escolares, puedes comprar un anticuado «alien» con Portátil con Core i9 14900HX y RTX 4090.

8.9 /10 Calificación ITC.ua Autonomía 8.5 Duración de batería suficiente dadas las prestaciones y la gran pantalla. Productividad BZ 10 Máximo rendimiento dentro del paquete energético. Productividad batería 9.5 Es posible jugar a S.T.A.L.K.E.R. 2 sin una toma de corriente. Pantalla 9 Alta frecuencia, 100% DCI-P3, mini-LED, iluminación de zonas. Diseño, ergonomía 9.5 El diseño lacónico se compensa con AniMe Vision y Aura 360. Calidad de montaje, materiales 8 La carcasa es de construcción sólida, pero contiene plástico. Energía, Ruido 9.5 No es ruidoso teniendo en cuenta el paquete térmico. Precio 8 Una suma considerable incluso para los estándares occidentales. Sonido 8 El sonido es mediocre para este precio.