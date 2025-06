El protagonista de «Vengadores» no tenía ni idea de que iba a actuar en una película de Marvel — sólo se lo dijeron en el rodaje

La pasión de Marvel por el secretismo llegó una vez tan lejos que el icónico antagonista de «Vengadores» ni siquiera supo que estaba rodando hasta el día X.

Marvel Studios llega a extremos absurdos para clasificar sus propios proyectos. La compañía se las ingenió para mantener a oscuras incluso a los actores hasta que llegaron al set. Es lo que le ocurrió al actor que sustituyó a Cráneo Rojo en las películas «Vengadores: Infinity War» y «Vengadores: The Finale» — Ross Marquand.

«Ni siquiera sabía en qué película iba a trabajar. No me dijeron nada. Solo me dijeron que sería un trabajo de doblaje — posiblemente para un personaje interpretado anteriormente por Hugo Weaving. Pero ni siquiera me dijeron su nombre», — dijo el actor.