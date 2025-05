Reseña de FIFINE Ampli 3: su primera interfaz de audio

FIFINE está indisolublemente ligada al sonido. Por ejemplo, fabrican micrófonos, FIFINE Tank 3 o FIFINE TAM8 auriculares, diversos equipos de sonido e incluso cubierta del arroyo. En esta revisión, vamos a echar un vistazo a su nueva interfaz de audio relativamente económica FIFINE Ampli 3. Este dispositivo es adecuado no sólo para músicos y streamers, sino también para diversos creadores de contenidos y cualquier persona que quiera tener un buen sonido sin un micrófono adecuado para grabar podcasts, locuciones, voces, música, vídeos, etc.

FIFINE Ampli 3 Від 4988 грн. Ventajas: tamaño compacto y cuerpo metálico resistente; conexión sencilla sin controladores ni software; alimentación phantom; dos entradas XLRTRS combinadas; buena calidad de sonido para el precio; sin ruidos durante la grabación; buen todoterreno para streaming, grabación de voz y voces o instrumentos musicales, para locuciones y podcasts Contras: solución desafortunada con parte delantera y trasera de plástico brillante; a algunas personas no les gustará la falta de ajustes o efectos adicionales; algunos necesitarán software; muchos competidores conocidos por el mismo dinero

Especificaciones técnicas de FIFINE Ampli 3

Propósito Para micrófono dinámico; para micrófono de condensador con alimentación phantom Entradas y salidas Conector XLR (6,35 mm) Número de canales de entrada 2 Anchura de bits 1624 bits Interfaz de conexión USB-C Frecuencia de muestreo 44.1192 kHz Número de canales de salida 2 Salida de auriculares 1 Características y capacidades Control directo del monitor Vivienda Metal, plástico Peso 700 gramos

Embalaje y equipamiento

FIFINE Ampli 3 se presenta en una pequeña caja con una imagen del propio dispositivo.

En el interior, encontrarás la propia interfaz de audio, un cable USB-C a USB-C con un adaptador USB-A integrado para conectar a un PC o portátil, y documentación.

Diseño y ergonomía

FIFINE Ampli 3 tiene un diseño minimalista, incluso ascético. No hay nada superfluo ni hecho puramente por belleza — cada elemento tiene una aplicación práctica. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de algunos de los materiales utilizados.

La interfaz de audio tiene una fiable carcasa metálica. Pero los paneles frontal y trasero son de plástico, junto con los botones y mandos. Y lo principal aquí es que el fabricante decidió añadir plástico brillante a la parte delantera y trasera de la carcasa por alguna razón. El polvo entra en ellos muy rápidamente, y cada pequeño rasguño y huella dactilar es visible.

Incluso se puede ver en las fotos. Limpié el dispositivo a fondo tres veces antes de tomar una foto, pero si lo tocas en el lugar equivocado una o dos veces, ya está todo rayado y sucio.

Los controles principales de la interfaz de audio se encuentran en el panel frontal. Son dos entradas combinadas XLR/Jack de 6,3 mm, así como un control de ganancia para controlar la salida de las entradas, los auriculares y un monitor. Están equipadas con un indicador luminoso. Cerca de ellas se encuentran el botón de activación/desactivación de phantom para la entrada del dispositivo, el botón de activación de agudos, el botón para monitorizar el sonido a través de auriculares y el botón que debe encenderse al conectar instrumentos musicales.

En el panel trasero, hay un puerto USB-C para conectar un dispositivo, entradas para monitores de estudio y bloqueo Kensington.

En la parte superior hay una inscripción FIFINE. En la parte inferior hay cuatro pies redondos de silicona.

Características de FIFINE Ampli 3

El par de entradas combo XLRTRS son adecuadas para conectar micrófonos dinámicos o de condensador (para estos últimos, hay un botón de alimentación phantom de 48 V), instrumentos musicales o una entrada de línea.

La ganancia declarada del preamplificador de entrada es de 55 dB. El rango dinámico de las entradas es de 110 dB. El rango dinámico de las salidas es de 108 dB. La salida de auriculares

es de 32 y 55 ohmios. La frecuencia de muestreo aquí es de 44,1192 kHz, y el sonido es de 24 bits.

FIFINE Ampli 3 permite al usuario monitorizar el sonido directamente. Esto significa que puede insertar un micrófono en la entrada XLRTRS y unos auriculares con conector Jack en una entrada dedicada para ellos y escuchar su voz en tiempo real.

También hay monitorización directa desde dos canales. Por ejemplo, grabas una canción, o dos voces, o un podcast. Entonces puedes escuchar dos voces, o dos instrumentos, o una voz y una guitarra a través de los auriculares. Es muy cómodo.

La tarjeta de audio está equipada con un botón de agudos. Cuando se activa, la voz se hace más aguda por hardware. Esto puede ser útil para aquellos que tienen una voz demasiado baja, o para los que quieren añadirle un poco de brillo, volumen y color. Por supuesto, en este caso, es cuestión de gustos, así que tienes que verlo por ti mismo. A algunos les gusta y a otros no. Para ciertos tipos de voz, les ayudará mucho, mientras que para otros, por ejemplo, las voces muy agudas, sólo las empeorará.

FIFINE Ampli 3 ofrece un sonido claro y estable. En combinación con un buen micrófono de cualquier tipo compatible, el nivel de ruido es muy bajo, prácticamente inaudible en auriculares o durante la grabación. Esto es importante para la grabación de voz, por ejemplo.

Y aunque la tarjeta de audio no tiene un preamplificador potente incorporado, la ganancia de los micrófonos de condensador es suficiente para obtener un 50% de sonido alto y de alta calidad. En el caso de los micrófonos dinámicos, que requieren más «roll-off», el mando se puede subir del 60 al 80%.

Software

FIFINE Ampli 3 puede conectarse fácilmente a un PC o portátil mediante el cable USB-C incluido. No es necesario instalar ningún controlador — la conexión es plug-and-play, por lo que el ordenador y las distintas aplicaciones relacionadas reconocen inmediatamente el dispositivo y permiten cambiar a él, emitir sonido, canal, etc.

La tarjeta de audio no tiene controlador propio y funciona con el protocolo estándar ASIO. Esto significa que esta interfaz de audio no tiene software propietario. Es decir, todo el control se realiza desde el propio dispositivo, de forma manual.

Por un lado, esto supondrá una desventaja para los usuarios más avanzados que sepan trastear con los ajustes de este tipo de dispositivos, etc. Por otro lado, FIFINE Ampli 3 es perfecto para principiantes, para quienes el software adicional será más un problema que un complemento útil.

Experiencia de uso de FIFINE Ampli 3

Mi experiencia con FIFINE Ampli 3 fue sorprendentemente eficiente y productiva. Durante las pruebas, utilicé mucho esta interfaz de audio para diversas tareas. Excepto para escribir música. La utilicé junto con el micrófono FIFINE AM8 para hablar con mis compañeros en Zoom y Google Meet, grabar vídeo y voz por separado.

Me gusta el minimalismo en el diseño de este modelo, pero la solución con un panel frontal y posterior brillante, como escribí anteriormente, no funcionó. El dispositivo realmente necesita ser limpiado muy a menudo, aunque casi siempre está en un solo lugar.

La calidad de los mandos de plástico es decente, su movimiento es un poco elástico, pero no demasiado, por lo que es cómodo girarlos.

Me gustaron los indicadores LED alrededor de los platos de amplificación de los canales. Muestran el estado del canal en tiempo real. Por ejemplo, si el volumen de la voz es normal, parpadean en verde para adaptarse al ritmo de la voz. Si hay un poco de sobrecarga, se vuelven naranjas, y si hay demasiada, empiezan a brillar en rojo. Esto te ayuda a controlar la grabación de tu voz o instrumento en tiempo real y a arreglar cosas, cambiarlas, etc. rápidamente.

La tarjeta de audio también es muy silenciosa. Es decir, con una amplificación suficientemente fuerte del mismo micrófono dinámico en un 70-80%, realmente no oirás nada de fondo excepto tu voz. Esto significa que nadie al otro lado te oirá tampoco, y no habrá ruido innecesario en el post-procesado de voz si estás grabando vídeo o haciendo locuciones o escribiendo voces.

Precio y competidores

FIFINE Ampli 3 se vende a un precio de 4988 hryvnias. Si tomamos este modelo en particular sin mirar a los competidores, la etiqueta de precio es realmente adecuada, especialmente en este segmento económico de tarjetas de audio. Pero lo cierto es que hay modelos más famosos en el mercado que cuestan menos, lo mismo o un poco más. Sin embargo, no todos ellos tienen un conjunto similar de puertos, etc.

Los principales competidores del héroe de la revisión son dos modelos Behringer — Behringer U-PHORIA UMC202HD con un precio de 3735 UAH y Behringer U-PHORIA UMC204HD (precio a partir de 4915 UAH). A juzgar por el diseño, el fabricante de FIFINE Ampli 3 se inspiró en ellos. También hay una popular tarjeta de audio Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen con un precio de 4319 UAH, pero con una entrada, no es menos famoso Audient ID4 MKIIpero es más caro que 6679 UAH.

7.6 /10 Calificación ITC.ua Diseño, ergonomía 8 Su diseño austero y versátil se adaptará a muchos decorados y escritorios. Calidad de montaje, materiales 7.5 El cuerpo es sólido y metálico, pero los paneles trasero y delantero son de plástico brillante, que acumula constantemente suciedad y huellas dactilares. Características 7.5 Las dos entradas, el realce de voz, la monitorización en tiempo real y los indicadores LED merecen una buena calificación. Pero también hay que recordar que no hay efectos adicionales ni software propietario. Precio 7 El precio es adecuado y asequible, especialmente para esta categoría. Pero los precios de los competidores no son más altos, y a veces incluso más bajos. Sonido 8 La interfaz de audio revela bien diferentes tipos de micrófonos, tiene un buen amplificador de señal y, lo más importante, no es ruidosa.