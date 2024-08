444 consolas, 1 televisor: un jugador bate un increíble récord mundial

Imagínate lo que se tarda en elegir un juego en este sistema.

El coleccionista de videojuegos saudí Ibrahim Al-Nasser, de Riad, ha establecido un nuevo récord mundial al conectar 444 videoconsolas a un solo televisor. Esta increíble proeza técnica ha sido oficialmente grabado Libro Guinness de los Récords.

La colección de Al Nasser abarca toda la historia de la industria del videojuego — desde la primera consola doméstica, la Magnavox Odyssey, hasta sistemas tan populares como la Sega Mega Drive (Genesis), la Sony PlayStation y la Nintendo 64. También incluye accesorios poco comunes como el N64DD, el Famicom Disk System y el SNES Satellaview.

This man connected over 400 video game consoles to a single TV

This earned him the Guinness World Record for the most consoles connected to a TVpic.twitter.com/WJ58hEIYXH

— Dexerto (@Dexerto) August 13, 2024