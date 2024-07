Anuncio de Microsoft para Amazon Fire TV: «No necesitas una Xbox para jugar a juegos de Xbox»

Microsoft va a lanzar Xbox Gaming en Amazon Fire TV y ha publicado un anuncio en el que demuestra que no hace falta tener una consola Xbox para jugar a sus juegos.

La disponibilidad de Xbox Gaming en Amazon Fire TV abre nuevos horizontes para los jugadores. Ahora se puede jugar directamente desde la aplicación a través de juegos en la nube. Esto amplía significativamente la audiencia de los juegos de Xbox y la suscripción a Xbox Game Pass. Todo lo que necesitas es un Fire TV Stick compatible, un mando Bluetooth y una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

El anuncio de Microsoft ha causado revuelo entre algunos fans de Xbox. En el anuncio, que recuerda a las películas de «Scream», una mujer responde a la llamada de un desconocido. El diálogo gira en torno a la posibilidad de jugar a la Xbox sin la propia consola, lo que sorprende inicialmente al personaje.

No console? Don’t be scared.

Xbox Gaming is rolling out today with Amazon Fire TV, where you’ll be able to play games directly from the Xbox app: https://t.co/42ztprdgGw pic.twitter.com/dwuJwWZYs0

— Xbox (@Xbox) July 8, 2024