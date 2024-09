Apple debe dar soporte a relojes y auriculares iOS de terceros en los próximos 6 meses, — orden de la UE

Durante los próximos 6 meses, la Comisión Europea y Apple analizarán qué hay que hacer para mejorar la interacción de los dispositivos de terceros con iOS.

Según Digital Markets Act (DMA), Apple está obligada a proporcionar a terceros «una interacción libre y efectiva» con las características de hardware y software de iOS y iPadOS — y los nuevos procedimientos implican la orientación y verificación por parte de la Comisión Europea durante los próximos 6 meses

Durante el primer pliego de condiciones, la Comisión Europea estudiará, Cómo interactúa el sistema operativo iOS de Apple con auriculares, smartwatches y cascos de realidad virtual, incluidas funciones como las notificaciones y el emparejamiento de dispositivos.

La segunda especificación consiste en comprobar si el comoApple tramita las solicitudes de compatibilidad de desarrolladores de terceros que quieren adaptar sus productos a dispositivos iOS y iPadOS. En una declaración a Bloomberg, la compañía dijo que «ya ha implementado formas seguras para los desarrolladores, y socavar las protecciones sistémicas en vigor pondría en riesgo a los consumidores europeos de».

Apple must provide free and effective interoperability to third-party developers and businesses with hardware and software features controlled by iOS and iPadOS.

Today, we’ve initiated two specification proceedings to assist Apple in complying with its interoperability… pic.twitter.com/wWPouytXdF

— European Commission (@EU_Commission) September 19, 2024