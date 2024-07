Apple Find My ya está en la cartera: se anuncia ESR Geo Wallet por 38 dólares

La marca de accesorios tecnológicos ESR ha lanzado una campaña en Kickstarter para producir una Geo Wallet compatible con Find My.

La nueva ESR Geo Wallet se describe como «la primera cartera del mundo con Find My» integrado. De hecho, esto no es cierto en absoluto, ya que ya hay varios modelos de este tipo disponibles en el mercado. Sin embargo, la nueva Geo Wallet tiene un formato de bolsillo más tradicional que resultará cómodo para muchos usuarios.

La cartera cuenta con un módulo Find My «certificado por Apple, que permite rastrear su ubicación en tiempo real a través de la app Find My, tanto si está conectada al teléfono como si no. Y el altavoz integrado de la cartera funciona con Find My para emitir un sonido cuando la cartera está cerca pero fuera de la vista». Los componentes de la cartera admiten además la tecnología de bloqueo RFID, que «protege tus tarjetas de escaneos no autorizados». La batería tarda 2 horas en cargarse a través del accesorio magnético.

La ESR Geo Wallet tiene 15 mm de grosor, 115 mm de longitud y 90 mm de ancho, lo que le permite guardar cómodamente sus tarjetas y dinero en efectivo. Tiene espacio suficiente para 10 billetes, 9 tarjetas y 15 monedas. Estas dimensiones también hacen que sea fácil deslizar la cartera en el bolsillo como cualquier otra cartera. Las carteras Find My suelen ser más gruesas.

El precio de ESR Geo Wallet es de Kickstarter comienza en 38 dólares para quienes estén entre los primeros en apoyar la campaña. Después, el precio subirá a 55 dólares. Está previsto que las entregas empiecen en septiembre de este año.