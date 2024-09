Apple no incluye un cable de carga con los nuevos AirPods 4

Empresa Apple introdujo nuevos auriculares inalámbricos AirPods 4, pero no incluyó un cable USB-C para cargarlos.

Cómo informa 9to5Mac, la página oficial del producto indica que los cables USB-C se venden por separado para ambas versiones de los AirPods 4 — básicos y con cancelación activa de ruido.

Apple no hizo hincapié en la ausencia de cable durante la presentación. Quizá la empresa asume que la mayoría de los usuarios ya tienen suficientes cables USB-C. Sin embargo, cabe señalar que los modelos anteriores de AirPods estaban equipados con cables con conector Lightning, que ahora ha sido sustituido por USB-C.

Esta práctica no es nueva para Apple. Hace unos años, la compañía dejó de añadir adaptadores de carga a sus dispositivos. En 2022, el cable USB para cargar el Siri Remote desapareció del Apple TV. Así que la ausencia de un cable en los nuevos AirPods 4 no es algo inédito, pero los compradores tendrán que comprarlo por separado si no tienen uno de repuesto.

Sin embargo, no todos los productos de Apple carecen de cable. La nueva versión de los auriculares AirPods Max todavía viene con un cable de carga, por lo que los compradores de este modelo no tendrán que adquirirlo por separado.

Fuente: Engadget