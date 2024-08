Bloguero tecnológico dice que Google no le invitó a la presentación del Pixel 9 tras «duras pero honestas» críticas al Pixel 8 y Pixel 8 Pro

Arum Maini, que dirige el canal de YouTube Mrwhosetheboss, se queja de que Google le ignoró y no le envió una invitación a la presentación del Pixel 9 —, a pesar de que su página dedicada a las innovaciones tecnológicas es seguida por más de 19 millones de personas.

El bloguero publicó un mensaje en Twitter respondiendo a las preguntas de sus seguidores, que se preguntaban por qué aún no tenía una review, mientras que canales como MKBHD y Dave2D hacía tiempo que habían subido las suyas.

For those of you asking for our Google Pixel review…

We didn’t get an invite to the Google Pixel event this year. Reached out to multiple different Google contacts and not heard anything back

We were critical of the last-gen Pixel devices, but that

shouldn’t be a reason to…

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) August 15, 2024