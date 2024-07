Cable Matters presenta el primer cable Thunderbolt 5 por 23 € — funciona como USB4 o TB 4 hasta que haya dispositivos disponibles

Casi un año después debut oficial Thunderbolt 5, el primer nuevo cable estándar del mundo, por fin se materializa. Cable Matters ha presentado el cable Thunderbolt 5, que ofrece una capacidad total de transmisión de vídeo de 120 Gbps en longitudes de 0,3 m, 0,5 m y 1 m por 23, 27 y 33 dólares respectivamente.

Dado que Thunderbolt 5 solo tiene un diseño estándar, el cable admite todas sus características: hasta 240 W de potencia, compatibilidad con puertos Thunderbolt 4 y Thunderbolt 3 Type-C (así como USB4 y USB Type-C), 120 Gbps para vídeo en modo reescalado y hasta 80 Gbps de velocidad bidireccional.

Thunderbolt 5 se basa en el estándar USB4 versión 2.0 con la ventaja añadida del modo de mejora del ancho de banda de Thunderbolt. Permite ir más allá de límite máximo USB4 V2.0 de 80 Gbpspara ofrecer la friolera de 120 Gbps sólo en pantallas. Esto se consigue cambiando tres de los cuatro carriles de 40 Gbps al modo de transmisión, lo que permite 120 Gbps en una dirección pero limita la conexión de retorno a 40 Gbps. Sin embargo, esto no es un problema para las pantallas, ya que la gran mayoría de los datos sólo necesitan enviarse en una dirección.

El modo Ultra High Throughput sólo se activará cuando un número suficiente de pantallas, o pantallas con suficiente resolución y frecuencia de refresco, requieran velocidades superiores a 80Gbps. Con esta nueva característica, Thunderbolt 5 puede soportar múltiples pantallas 8K y frecuencias de refresco de hasta 4K 540Hz u 8K 120Hz, lo que debería ser apreciado por los ávidos jugadores en el futuro. Se trata de un aumento del 50% en el ancho de banda en comparación con DisplayPort 2.1.

Thunderbolt 5 también aprovecha PCIe Gen 4 por primera vez, proporcionando hasta 64 Gbps para PCIe. Esto es especialmente relevante para tarjetas gráficas externas o docking stations, así como para las modernas SSD.

Cable Matters fue el primer fabricante de cables en presentar un cable Thunderbolt 5. Por desgracia, actualmente casi no hay dispositivos que soporten oficialmente el nuevo estándar, pero el cable puede utilizarse como un USB 4 de alta velocidad de la última versión a la espera de nuevos equipos. En la actualidad, Thunderbolt 5 parece admitir únicamente El portátil Razer Blade 18 en la configuración superior. Los periféricos de Belkin, J5Create, OWC y Sabren que se presentaron en CES 2024 aún no están en el mercado. Hyper también indica que el dock Thunderbolt 5 de 400 dólares aún no está disponible.

Fuentes: Tom`s Hardware, The Verge