«Cómo actualizar la tarjeta gráfica de tu PC»: lo más destacado de los primeros análisis de PlayStation 5 Pro

Destacadas publicaciones extranjeras publicaron las primeras reseñas PlayStation 5 Pro tras la presentación de Sony a la prensa. Los periodistas pudieron probar la nueva consola y comparar sus características con la PS5 estándar.

Los críticos señalaron unánimemente que los juegos de PS5 Pro demuestran una calidad gráfica significativamente mejor y una mayor frecuencia de fotogramas. La nueva consola es capaz de ofrecer 60 fotogramas por segundo o más con un nivel de detalle que iguala el modo «Calidad» de la PS5 normal.

Periodista The Verge dijo Sony afirma que las mejoras gráficas se aprecian especialmente de cerca. Durante la presentación, Sony colocó deliberadamente a la prensa lo más cerca posible de los televisores 4K para que pudieran apreciar mejor la diferencia. Sin embargo, a una distancia de unos metros, las diferencias se hacen menos evidentes.

Crítico Engadget compartido con sus impresiones sobre las dos horas de prueba de PS5 Pro en el estudio de Sony en San Mateo (Estados Unidos). Señaló que la transición de 30 imágenes por segundo en la PS5 estándar a 60 imágenes por segundo en la PS5 Pro — y con la misma resolución o incluso mayor — era un argumento convincente a favor de la nueva consola. La diferencia fue especialmente notable en The Last of Us Part II Remastered, donde el periodista pudo comparar el modo «Calidad» con 4K/30fps en una PS5 normal y 4K/60fps en PS5 Pro.

Los desarrolladores han adoptado diferentes enfoques para utilizar la potencia extra de PS5 Pro. Por ejemplo, el equipo de Insomniac se centró en mejorar el rango de renderizado y aumentar la resolución de los objetos lejanos en Spider-Man 2. El resultado es un detalle nítido al volar entre los rascacielos de Manhattan sin el ligero desenfoque presente en la versión estándar.

F1 24 puede ahora utilizar el trazado de rayos a 4K/60fps durante las carreras. La diferencia entre las versiones con y sin trazado de rayos es notable. El modo de rendimiento del juego es capaz de alcanzar 4K/120fps en la Pro, mientras que está limitado a 1440p en los modelos actuales.

Los expertos de Digital Foundry compare comprar una PS5 Pro con una actualización de la tarjeta gráfica del ordenador. En su opinión, la nueva consola ofrece características adicionales como una mayor frecuencia de fotogramas, detalles mejorados y efectos de trazado de rayos. Oliver Mackenzie, de DF, cree que para quienes utilizan PlayStation como plataforma principal de juego, la compra de PS5 Pro merece la pena.

Según los expertos, la tecnología de escalado de imagen PSSR funciona bien y sin artefactos visuales críticos. Mejora sistemáticamente la calidad general de la imagen, aunque sigue siendo inferior al DLSS en términos de eficacia.

A pesar de la mejora general del rendimiento, la PS5 Pro tiene las mismas limitaciones de procesador que la versión estándar. Por tanto, en juegos con una gran carga de CPU, como Dragon’s Dogma 2, es posible que la nueva consola no sea capaz de ofrecer unos 60 fotogramas por segundo estables.

Como recordatorio, en State of Play 2024, Sony anunciado siete nuevos juegos que recibirán mejoras para la consola PlayStation 5 Pro.