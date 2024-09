EcoFlow anuncia nuevos productos de baterías para una gran variedad: desde cargar un smartphone hasta alimentar una caravana durante una semana.

EcoFlow ha anunciado cuatro nuevos productos de baterías diseñados para alimentar desde teléfonos inteligentes y electrodomésticos en caso de apagón hasta vehículos recreativos.

El más potente de los nuevos productos es el Power Kit de segunda generación. Se trata de un completo sistema de gestión de la energía. Los kits están diseñados para alimentar diversos equipos -hasta una pequeña autocaravana- sin necesidad de montar uno mismo todos los componentes necesarios. EcoFlow afirma que el nuevo 5kVA 48V Power Kit v2 está optimizado para autocaravanas, es más silencioso (lo cual era una queja de los usuarios de las versiones de primera generación) y ofrece aún más capacidad. La reserva de energía ampliada de las baterías de 45 kWh dura una semana o más. Sin embargo, para ello sería necesario combinar 9 baterías LFP bastante grandes de 5 kWh.

El Power Hub incluido es capaz de suministrar 4000 W de potencia (hasta 8000 W en carga máxima), lo que debería bastar para alimentar varios aparatos al mismo tiempo, como una cafetera exprés de alta presión, una placa de inducción y un aire acondicionado. El dispositivo admite diversas entradas que pueden combinarse para cargar rápidamente baterías procedentes de fuentes como un generador o paneles solares.

El Power Kit v2 actualizado puede supervisar el estado y proporcionar información sobre los depósitos de agua y los sensores de temperatura cuando se configura con el nuevo centro de información Power Link. El nuevo producto tiene una pantalla de consola dedicada de 10 pulgadas más grande y también ofrece compatibilidad con más circuitos de CA y CC conectados.

La estación de carga EcoFlow Delta 3 de tamaño medio tiene una batería de 1 kWh en la versión básica y ofrece una potencia de salida de hasta 1800 W. Es capaz de recibir hasta 500 W de energía solar. El modelo Delta 3 Plus puede ampliarse con baterías de almacenamiento hasta una capacidad total de 5 kWh y admite hasta 1000 W de energía solar. Ambas versiones cuentan con diversos puertos, incluido un par de salidas USB-C de 140 W. La serie Delta 3 es bastante silenciosa — produce 30 dB de ruido cuando entrega 600 W o menos.

El EcoFlow Delta 3 puede alimentar un frigorífico típico «durante al menos 5 horas» en caso de apagón. Dispone de función SAI y conmuta en 10 ms.

La gama EcoFlow River 3 es una solución compacta disponible en dos modelos. La versión básica del River 3 tiene una capacidad fija de Wh y admite 110 W de aporte solar. La River 3 Plus, por su parte, tiene una capacidad ampliable que empieza en 286 Wh y admite hasta 220 W de carga solar. El modelo básico sólo puede suministrar 300 W de potencia, mientras que el modelo Plus duplica esta capacidad hasta 600 W. La capacidad del modelo Plus puede aumentarse hasta 858 Wh añadiendo dos baterías. Los dispositivos River 3 también tienen un puerto USB-C de 140 W y pueden servir como SAI para PC.

Por último, EcoFlow Rapid es un cargador inalámbrico Qi2 para teléfonos que también puede cargar ordenadores portátiles. Estará disponible con una batería de 5000mAh o 10000mAh. Los sistemas EcoFlow Power Kit podrán reservarse a partir del 15 de octubre. El Delta 3 Plus estará disponible a partir del 10 de septiembre y el Delta 3 básico a partir del 1 de octubre. River 3 estará a la venta a partir del 10 de septiembre y River 3 Plus a partir del 1 de noviembre. EcoFlow Rapid estará disponible a partir del 1 de noviembre.

Fuente: The Verge