El Google Pixel 9 ya no recarga los gadgets cuando ellos mismos reponen la batería — funcionó durante cinco años

Battery Share — es una función de carga inalámbrica para los dispositivos Google Pixel. No parece funcionar al cargar el propio Pixel 9, como ocurría en generaciones anteriores.

La carga inalámbrica inversa Battery Share existe desde el Google Pixel 5, es decir, desde hace cinco años. Durante todo este tiempo, la opción funcionaba cuando el propio smartphone se cargaba de la red eléctrica. Es decir, cuando el Pixel se estaba cargando, podías ponerle unos auriculares, por ejemplo, y también se cargaban. Pero no con la generación Pixel 9 — ahora solo cuando el teléfono no se está cargando.

La limitación de funciones se aplica a los modelos Pixel 9, Pixel 9 Pro y Pro XL. Smartphone plegable Pixel 9 Pro Fold no soporta Battery Share, o carga inalámbrica inversa, en absoluto.

Battery Share funciona en los tres smartphones mencionados, pero solo cuando están desconectados de la carga. De lo contrario, el sistema operativo te informa directamente de que «Battery Share no está disponible mientras» se está cargando.

Esta ventana emergente aparecerá aunque el teléfono esté completamente cargado pero no desconectado. Por supuesto, Battery Share es eficaz cuando estás de viaje y necesitas recargar tu gadget, pero también es una opción cómoda cuando estás cargando tu smartphone en la red eléctrica.

Android Headlines cree que el deterioro de la función puede deberse a un posible deterioro del rendimiento de la batería. Como mínimo, el modo de carga inversa definitivamente no es útil. Este no es el primer problema con la reposición de energía del nuevo Pixel 9. Anteriormente se informó de que Pixel 9 Pro XL tiene problemas de estabilidad en la carga sin cables, y Pixel 9 Pro Fold no es compatible con el cargador inalámbrico de Google.

Fuente: Android Headlines