El tráiler de «How to Train Your Dragon» muestra la batalla final y los vuelos sobre la isla Burke

Universal ha mostrado un nuevo tráiler del remake de «How to Train Your Dragon» —, que muestra a Desdentao rescatando a Hipo y luego la batalla final.

El vídeo vuelve a contar con la música de John Powell, que ofrece al público otro vistazo a los momentos clave de la trama. menos importante es la conexión emocional entre los personajes principales. Al principio, se nos muestra a Hipo domando literalmente a Desdentao, cosiéndole una armadura y volando por la isla. En general, el tráiler se centra en el espectáculo, volando a toda velocidad por las montañas Burke, donde se desarrolla la acción. Al final, su amistad cambiará a toda la comunidad vikinga.

Las tomas finales están dedicadas a la batalla culminante contra el dragón de las montañas — las mismas escenas que los fans recuerdan de la película de animación original. En el tráiler, Hipo cae en una ola de fuego y Desdentao corre a salvarle. La descripción insinúa que las personas que no hayan visto la original quizá quieran abstenerse de ver este tráiler — porque conocerán el final.

El tráiler anterior mostraba efectos visuales interesantes, una nueva mirada a los personajes principales. También hizo breves referencias a algunos de los mejores momentos de la película de animación. Como resultado, los primeros espectadores están entusiasmados con el remake de «How to Train Your Dragon», y por lo tanto Universal planea una secuela para 2027.

El remake vuelve a estar dirigido y escrito por Dean DeBlois, el guionista original. La película está protagonizada por Mason Thames como Hipo, Gerard Butler, que vuelve como Estoico, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Peter Serafinowicz y otros.

How to Train Your Dragon llegará a los cines en junio de 2025. En cuanto a la próxima secuela, la taquilla de 2025 decidirá.

Fuente: Gizmodo