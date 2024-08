Esta cámara de 40.000 FPS decidió la final de los 100 metros de los Juegos Olímpicos

La cámara Omega Photo Finish, que dispara a 40.000 fotogramas por segundo, ayudó al atleta estadounidense Noah Lyles a ganar el oro olímpico en la final de los 100 metros lisos. Su competidor, Kishan Thompson, de Jamaica, se retrasó sólo cinco milésimas de segundo.

Durante 30 segundos después de la llegada, los atletas, angustiados, se quedaron mirando la pantalla hasta que los jueces revisaron las imágenes captadas por la cámara Omega.

Omega ha sido el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos durante décadas, y este año presentó una nueva cámara que toma cuatro veces más fotos por segundo (40.000 FPS) que el sistema anterior, y tiene una mayor resolución.

This edit of the Men’s 100 meter final in progress

Absolutely incredible, the gap from Lyles (1st) to Seville (8th) was just 0.12 seconds

