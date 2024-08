Forzar una actualización: los drivers de NVIDIA causan «pantalla de muerte» con Windows 10 y procesadores antiguos

En febrero de este año resultóYa informamos de que algunos ordenadores antiguos no podían ejecutar las últimas versiones de Windows 11 debido a la falta del conjunto de instrucciones POPCNT. Ahora se ha informado de que los usuarios de Windows 10 también están experimentando el problema POPCNT, y la causa son los controladores gráficos de NVIDIA.

Hace aproximadamente un mes, NVIDIA publicado sobre el fin de la compatibilidad de sus controladores con ordenadores antiguos sin el conjunto de instrucciones POPCNT. No se trata sólo de un mensaje informativo: la instalación de un controlador 555 o posterior en un sistema con una tarjeta gráfica Nvidia compatible y un procesador no compatible provocará el bloqueo de todo el sistema, hasta el BSOD con el código de error SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Aunque estos mismos procesadores ya no son soportados oficialmente por Windows 10 / Windows 11 de Microsoft, siguen funcionando. Pero si su usuario intenta instalar los controladores de pantalla 555+, es un BSOD garantizado. Los usuarios de estos equipos harían bien en configurar los ajustes de Windows Update para evitar que el sistema operativo descargue automáticamente un controlador 555 o posterior.

En la mayoría de los casos se trata de procesadores Core 2 Duo, que ya no son muy comunes — especialmente cuando se combinan con tarjetas gráficas NVIDIA modernas. Por lo tanto, no es un caso común, pero aún es posible. Pero si un sistema sin SSE4.2 y con una tarjeta gráfica GTX 750 Ti o GTX 950 no arranca tras actualizar el controlador gráfico, ahora sabemos por qué.

Fuente: Neowin