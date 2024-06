Google ha programado la presentación de Pixel 9 y Pixel Watch 3 para el 13 de agosto

Google ha anunciado que su evento anual Pixel tendrá lugar el 13 de agosto. Esto es increíblemente pronto para 2024, ya que Made by Google suele celebrarse en octubre.

Estos no son los únicos cambios. En lugar de Nueva York, Made by Google 2024 tendrá lugar en la sede de la compañía en Mountain View, California. Los dos primeros eventos de Made by Google se celebraron en San Francisco antes de trasladarse a la Costa Este.

La keynote de este año comenzará a las 20:00, hora de Kiev. Este año, Google anunció el evento con un mes y medio de antelación. El año pasado, Google anunció el evento con un mes de antelación.

La invitación es muy reveladora, ya que dice que el evento estará dedicado a destacar la inteligencia artificial de Google, Android y Pixel:

«Has sido invitado a un evento Made by Google presencial en el que mostraremos lo mejor de la inteligencia artificial de Google, el software Android y la cartera Pixel»

Durante el evento Made by Google de agosto, se espera que la compañía desvele varios smartphones. Además del Pixel 9, también se presentarán dos versiones del Pixel 9 Pro. Además de la variante XL, que tendrá el mismo tamaño que los smartphones Pro actuales, también se ofrecerá una versión más compacta del buque insignia. Además, se espera que se presente un smartphone plegable Pixel 9 Pro Fold.

Junto con los smartphones, Google también presentará los smartwatches Pixel Watch 3 en tamaños de 41 y 45 mm y los auriculares inalámbricos Pixel Buds Pro 2.

