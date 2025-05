Hasta 24 GB de memoria y arquitectura Battlemage: Intel anuncia las tarjetas gráficas Arc Pro en Computex 2025

En medio del rápido desarrollo de los segmentos de la inteligencia artificial y los contenidos profesionales, Intel no se va a quedar al margen. La compañía prepara una potente actualización de su línea Arc de tarjetas gráficas dirigida a estaciones de trabajo de alto rendimiento. La atención se centra en la nueva arquitectura Battlemage, que combina mejoras en rendimiento, memoria y compatibilidad con cargas de trabajo de IA. Y lo más importante — conoceremos todos los detalles en la próxima feria Computex 2025.

Intel ha publicado un teaser en su página oficial X (antes Twitter) anunciando la nueva serie Arc Pro basada en Battlemage. Estas soluciones estarán dirigidas al segmento profesional: creación de contenidos, procesamiento gráfico y tareas relacionadas con la IA.

New Intel® Arc™ Pro GPUs are on the way. See you in Taipei! pic.twitter.com/T0ZeqzgoIs

— Intel (@intel) May 7, 2025