ITER, el mayor reactor termonuclear del mundo, valorado en 28.000 millones de dólares, empezará a funcionar en 15 años

El Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) está terminado, pero no entrará en funcionamiento hasta dentro de 15 años, según afirman los científicos. El reactor de fusión más grande del mundo, ensamblado en Francia, fue originalmente comenzará a funcionar en 2020pero ahora el lanzamiento se ha pospuesto hasta 2039.

«Ciertamente, retrasar el ITER no es un paso en la dirección correcta. Si hablamos del impacto de la fusión nuclear en los problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad, no debemos esperar a que la fusión nuclear los resuelva. Eso no es razonable», afirma Pietro Barabaschi, Director General del proyecto.

El reactor de fusión ITER fue creado en cooperación con 35 países: todos los de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, China, India y Estados Unidos. Contiene el imán más potente del mundo, que lo hace capaz de generar un campo magnético 280.000 veces más fuerte que el que protege la Tierra.

La construcción del ITER costó 28.000 millones de dólares. Inicialmente estaba previsto que costara unos 5.000 millones, pero ahora, debido a los numerosos retrasos, su presupuesto ha superado los 22.000 millones, más 5.000 millones para cubrir costes adicionales. Los elevados costes han provocado un retraso de 15 años.

Desde hace más de 70 años, los científicos intentan aprovechar la energía de la fusión nuclear, el proceso por el que arden las estrellas. Al combinar átomos de hidrógeno para formar helio bajo presiones y temperaturas extremadamente altas, la fusión crea energía a partir de la materia, y lo hace sin impacto ambiental.

El diseño más común de los reactores de fusión, el tokamak, funciona sobrecalentando el plasma (uno de los cuatro estados de la materia, formado por iones positivos y electrones libres cargados negativamente), que se mantiene en la cámara del reactor mediante potentes campos magnéticos. Los reactores de fusión requieren temperaturas muy elevadas (muchas veces superiores a la temperatura solar) porque deben funcionar a presiones mucho más bajas que en los núcleos de las estrellas. También es extremadamente difícil mantener el plasma turbulento y sobrecalentado durante un tiempo suficientemente largopara permitir que se produzca la fusión nuclear. El primer tokamak se creó en 1958, pero ninguno de ellos ha reproducido aún más energía de la que consume — Otro tipo de reactor tuvo más éxito.

Fuente: Live Science