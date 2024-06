La actualización de Xbox mejora el manejo de las imágenes de fondo, los mandos y permite almacenar más de una red Wi-Fi

Microsoft ha lanzado una actualización de Xbox que te permite ver las imágenes de los juegos en cualquier fondo de Xbox Home. Esto significa que seguirás viendo tu fondo dinámico o liso cuando no estés desplazándote por tus juegos.

Antes, los usuarios de Xbox tenían que decidir si querían disfrutar de un fondo dinámico o ver imágenes estáticas de los juegos. Ahora pueden elegir combinar estos elementos. Los ajustes se encuentran en la siguiente sección del menú: Ajustes > General > Personalización > Mi fondo > Mostrar arte del juego seleccionado.

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl

— Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2024