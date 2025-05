La película fantástica de George Martin «In the Lost Lands» ganó en taquilla menos del 10% de su presupuesto

La esperada adaptación cinematográfica del relato corto de George Martin «In the Lost Lands» ha fracasado oficialmente en taquilla, recaudando sólo 6 millones de dólares en todo el mundo — menos del 10% del presupuesto de producción de 55 millones de dólares de la película, según datos de Collider.

Curiosamente, la situación en los servicios de streaming es algo diferente: tras su lanzamiento digital, «In the Lost Lands» encabezó las listas de visionados en Prime Video. Sin embargo, los índices de audiencia en los sitios agregadores de críticas no mejoraron: por ejemplo, en Rotten Tomatoes, la película recibió sólo el 48% de la audiencia.

La película «In the Lost Lands» — se centra en la poderosa bruja Grey Alice (Milla Jovovich), que viaja por tierras peligrosas en busca de un poder fantástico que puede convertir a una persona en hombre lobo, acompañada de un misterioso guía, Boyce (Dave Batista). La película está dirigida por el marido de Jovovich, Paul W.S. Anderson, y producida por su colega de «Resident Evil» Jeremy Bolt. El director se ha atrevido a afirmar en entrevistas anteriores que su adaptación cinematográfica contiene «todo lo que los fans de Juego de Tronos adoran» y también recibiógrandes elogios de George Martin.

De hecho, las críticas de las publicaciones de perfil no difieren mucho de la reacción del público: un índice de fracaso del 25% en Rotten Tomatoes y críticas por efectos especiales de baja calidad, un montaje cuestionable y, en ocasiones, una interpretación deficiente.

«Los cineastas intentan hacer un western postapocalíptico sombrío y pretencioso, pero algo ha salido mal. La atmósfera pesimista de devastación total y peligro acechando a la vuelta de cada esquina ha abandonado la sala de chat, entre otras cosas debido a la implementación de la ambientación local. Todo aquí se siente completamente artificial y formulista, como si la historia existiera dentro de las cutscenes de, de nuevo, algún videojuego promedio» — con reseñas por el crítico de cine del ITC Denys Fedoruk. «In the Lost Lands debería haberse estrenado en algún momento de 2007, preferiblemente directamente en DVD, y no en las grandes pantallas en la era de los todopoderosos servicios de streaming y las historias postapocalípticas con monstruos del nivel de «The Last of Us».

La película «In the Lost Lands» está actualmente disponible para ver en Megogo, pero incluso con una suscripción, se le pedirá que pagar dinero extra. Dadas las críticas, que no han recibido ni un solo comentario positivo, definitivamente no es algo que merezca tu atención.