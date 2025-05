La segunda temporada de «Wednesday» desvelará el secreto de la riqueza de los Adams (nuevas imágenes y teaser)

Netflix sigue burlándose de la segunda temporada de la serie de fantasía «Wednesday» protagonizada por Jenna Ortega con nuevas imágenes fijas, vídeos entre bastidores y descripciones de los personajes (algunas de las cuales ayudan a comprender algunos de los secretos de la familia Adams, que se conocen desde hace tiempo, antes del estreno).

Así, la segunda temporada verá la introducción de la abuela de Wednesday, Hester Framp (Griselda), interpretada por Joanna Lumley, ofreciendo una visión completamente nueva del personaje. En la franquicia, Hester solía mostrarse como una bruja pequeña pero fuerte — pero en la serie de Netflix, aparece como una anciana guapísima y «rica magnate». Este es un punto interesante que explica cómo la familia Adams consigue su dinero, sin trabajar realmente en ningún sitio y viviendo en una lujosa mansión.

En la descripción de Netflix de Tudum especificadoHester es la propietaria de Frump Mortuaries — «uno de los negocios propiedad de marginados con más éxito del país» y, más concretamente, de una empresa de servicios funerarios. Ya en la primera temporada, el personaje de Xavier Thorpe mencionó en una conversación con Wednesday que su abuela y su madrina habían viajado juntas por Europa — quizás se trataba de Grizelda (recordemos que el actor Percy Hynes White, que interpretaba a Xavier, fue apartado de la segunda temporada debido a una serie de acusaciones de acoso).

A estas alturas, ya hemos han visto varios teasers que, entre otras cosas, se burló de el regreso de la guía del monstruo terrorífico y el ex novio de Wednesday, Tyler Galpin, interpretado por Hunter Dooen, así como el nuevo personaje Isadora Capri — probablemente, un pariente del mayordomo de Adams Larch que será profesor en Nevermore. La nueva promo incluye entrevistas con el reparto, el director Tim Burton, y revela algunas de las novedades de la temporada — Morticia (Catherine Zeta Jones) es ahora esgrimista y Pugsley (Isaac Ordóñez) se matricula en el colegio de su hermana.

Here’s a deep dark look at the misery and mystery awaiting you in Wednesday Season 2. pic.twitter.com/J9EN7l5ENS

— Netflix (@netflix) May 20, 2025