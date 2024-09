La tarjeta de memoria Lexar Professional SD 8.0 tiene velocidades de hasta 1700 MB/s — pero ninguna cámara la admite

La tarjeta de memoria Lexar Professional SD 8.0 es demasiado rápida para todos los dispositivos modernos. Ninguno proporcionará la velocidad máxima de la que es capaz.

La nueva tarjeta SD ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 1700 MB/s y 1000 MB/s respectivamente. Se adelanta a su tiempo porque no es totalmente compatible con las cámaras ni con ningún otro dispositivo que utilice este formato. Lo más probable es que, en una aplicación real, la velocidad se reduzca al estándar UHS-I.

Lexar ha lanzado recientemente una serie de tarjetas basadas en flash, incluida una variante de acero inoxidable Gold y Silver Pro, que son compatibles con UHS-II. Pero el estándar SD 8.0 utiliza líneas PCIe 4.0 para alcanzar velocidades de hasta 2 GB/s.

Sólo los lectores de tarjetas o las cámaras que cumplen la norma SD 8.0 pueden aprovechar toda la velocidad de Lexar Professional SD 8.0. Sin embargo, actualmente no existe ninguno, ya que el estándar se finalizó hace sólo un mes. El estándar SD 8.0 está diseñado para su uso con PCIe: PCIe Gen 4 x1, PCIe G3 x2 o PCIe Gen4 x2. La tarjeta SD funcionará con las cámaras y dispositivos existentes, pero con la correspondiente limitación.

Lexar probablemente presentó la tarjeta SD 8.0 para demostrar su rendimiento como concepto. Ningún otro fabricante de unidades ha demostrado aún una tarjeta SD 8.0. Lo cierto es que el estándar corresponde en realidad a SD Express, un estándar de tarjetas de memoria de alta velocidad que nunca recibió el apoyo de la industria.

El almacenamiento de alta velocidad es importante para las cámaras por archivo de gran tamaño vídeo RAW 8K o crear imágenes de alta resolución. Pero de momento no se puede acelerar el procesamiento de archivos. No es seguro que aparezcan dispositivos de este tipo en un futuro próximo. A pesar del anuncio, la tarjeta no aparece en el sitio web de Lexar, aunque sí sus nuevas tarjetas SDXC UHS-II.

Fuentes: PetaPixel, Tom`s Hardware