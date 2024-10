Las gafas Meta Ray-Ban modificadas encuentran todos los datos de un desconocido tras el aro

Dos estudiantes utilizaron las gafas inteligentes Meta para identificar rápidamente a cualquier desconocido en la calle.

Es más, el dispositivo encuentra información sensible sobre la persona, como la dirección de su casa y datos de contacto. Aunque los creadores afirman que no tienen previsto publicar el código fuente de su proyecto, la demostración permite vislumbrar un muy probable futuro distópico de la humanidad en el que no existe la privacidad. Anh-Phu Nguyen y Kane Ardaifio, el equipo que está detrás del proyecto, son estudiantes de informática de la Universidad de Harvard. Suelen publicar sus experimentos técnicos en las redes sociales.

Vídeo en Instagrampublicado por Nguyen, describe la creación de una aplicación que transmite información visual de Gafas inteligentes Meta Ray-Ban en herramientas de reconocimiento facial como Pimeyes escanean Internet en busca de un rostro. A continuación, un amplio modelo lingüístico deduce un nombre probable y aprende otros detalles sobre la persona.

«Para usarlo, basta con ponerse las gafas y, al pasar junto a la gente, las gafas detectarán de quién es la cara que aparece en el marco. La cámara los analiza y, al cabo de unos segundos, su información personal aparece en tu teléfono» explica Nguyen.

Los autores denominaron a su proyecto I-XRAY. Señalan que muchas de las herramientas utilizadas no se han generalizado hasta los últimos años. Por ejemplo, Gafas inteligentes Meta Las gafas con cámara que parecen gafas normales no salieron a la venta hasta el año pasado. Un trabajo similar con datos de LLM sólo ha sido posible en los dos últimos años. La capacidad de buscar números parciales de la Seguridad Social ha alcanzado un nuevo nivel desde 2023. Los inventores también afirman que cualquiera puede exigir la retirada de información personal de los lugares donde la adquiera.

En el vídeo, los autores se acercan a desconocidos y actúan como si conocieran a estas personas de alguna parte tras buscar instantáneamente información sobre ellos.

«Aunque al principio era un proyecto paralelo, Kane y yo creemos que la publicación de I-XRAY es positiva para la humanidad a largo plazo. No nos gustaría que solo unos pocos conocieran herramientas como fastPeopleSearch o Pimeyes»», afirma Nguyen. «Creo que contenidos como el vídeo que hemos creado son buenos para la humanidad. Gracias a este vídeo, millones de personas han visto el potencial de la búsqueda inversa de imágenes y la tecnología LLM de una forma relativamente sana e inofensiva. Pero lo más importante es que ahora saben cómo controlar sus propios datos frente a personas que no son como nosotros pero tienen malas intenciones. Los atacantes siempre han sido capaces de realizar búsquedas inversas de imágenes, utilizar LLM, rastrear sitios web y mucho más, pero nosotros estamos exponiendo lo que estas personas pueden hacer para protegerse» dijo Ardaifio.

Para buscar rostros se utilizaron Pimeyes y Facecheck ID. Para buscar información personal, están disponibles FastPeopleSearch, CheckThem e Instant Checkmate. En cuanto a la información sobre el número de la seguridad social, no se puede borrar.

Fuentes: 404 Media, Gizmodo