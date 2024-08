Lenovo prepara una nueva consola Legion Go — más compacta, con HDMI y mejor refrigeración

Nuevos datos en el sitio web de Lenovo apuntan al lanzamiento de una nueva consola Legion Go más compacta. El PC portátil para juegos también podría mejorar su refrigeración.

El primer Legion Go de Lenovo fue una potente entrada en el mercado con el productivo y popular procesador AMD Ryzen Z1 y se convirtió en una digna alternativa a ROG Ally X de ASUS y otros. Hasta ahora no se ha anunciado ningún sucesor del Legion Go, pero ahora la empresa habla de un nuevo modelo «compacto y ligero».

Según se desprende de la información recientemente actualizada en el sitio web, Lenovo está trabajando en un nuevo dispositivo, probablemente una versión «adelgazada» del modelo original. El texto también habla de una pantalla de 7 u 8 pulgadas, frente a la de 8,8 pulgadas del modelo original — lo que sugiere que se está desarrollando un nuevo producto. El texto también menciona un puerto HDMI integrado y un sistema de refrigeración de doble ventilador — que no está presente en el Legion Go existente.

Una actualización de la descripción de Legion Go indica que es probable que llegue un nuevo modelo. Así, la nueva consola será más pequeña, rendirá mejor gracias a una refrigeración más potente y tendrá salida a la pantalla a través de HDMI. Nada se sabe sobre las especificaciones «hardware» por el momento — lo más probable es que el dispositivo no será demasiado diferente.

El mercado de las consolas portátiles y PC está actualmente a la espera de nuevas plataformas de hardware. MSI ya ha integrado Procesador Intel Lunar Lake en su propia consola ClawTambién se espera que el fabricante lance un modelo basado en el punto Strix de AMD. En cuanto a Lenovo, aún no hay información tan específica.

