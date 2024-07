Ligeros y productivos: 9 nuevos portátiles Acer Swift ya están en Ucrania a un precio a partir de 42,3 mil UAH.

Acer ha anunciado el lanzamiento de nueve nuevos portátiles Swift en Ucrania. Una variedad de modelos son adecuados para los fans de los juegos de ordenador y entretenimiento en línea.

Acer Swift Edge 16

El ligero portátil Acer Swift Edge 16 de 16 pulgadas tiene un cuerpo metálico fabricado con una aleación duradera. Pesa 1,23 kg. El dispositivo incluye un procesador AMD Ryzen de 8 núcleos con núcleo gráfico Radeon, hasta 32 GB de RAM DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento. La pantalla True Black 500 3.2K OLED (3200 x 2000 píxeles) ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz, una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y 500 nits de brillo. La seguridad está garantizada por un chip Microsoft Pluton, un lector de huellas dactilares y Windows Hello. Dos puertos USB 4, un módulo Wi-Fi 7 y una webcam 1440p con IA completan el conjunto.

Acer Swift Go 14/16

Estos modelos ofrecen una simbiosis de portabilidad y duración de la batería. Acer Swift Go 14 (SFG14-73T) de 14 pulgadas y Swift Go 16 (SFG16-72) de 16 pulgadas están equipados con procesadores Intel hasta Core Ultra 9 que incluyen gráficos ARC. El Swift Go 14 (SFG14-63) se basa en la plataforma AMD y utiliza procesadores Ryzen de la serie 8040. Las configuraciones incluyen hasta 32 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Las opciones de pantalla incluyen los clásicos paneles de 14 pulgadas IPS FHD y OLED WQXGA+. La batería proporciona hasta 15 horas de autonomía. Otras opciones de equipamiento incluyen un teclado retroiluminado, escáner de huellas dactilares, dos puertos USB 4 Type-C y Wi-Fi 6.

Acer Swift X 14

Los portátiles Acer Swift X 14 (SFX14-72G) son sistemas potentes para el trabajo, la creatividad y el juego. Incorporan procesadores Intel hasta Core Ultra 7 y tarjetas gráficas discretas hasta NVIDIA GeForce RTX™ 4070. Las configuraciones también pueden incluir hasta 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD. Todo ello se ofrece en un chasis de 1,5 kg. La pantalla OLED de 14,5 pulgadas y 2,8K (2880×1800) ofrece 120 Hz y una cobertura del 100% de la paleta DCI-P3. Otras características incluyen cuatro puertos USB, dos de los cuales son USB 4 Type-C, un escáner de huellas dactilares, interfaces inalámbricas Wi-Fi 6E y Bluetooth LE, un puerto HDMI y un lector de tarjetas MicroSD.

Funciones de IA

La cámara web y el conjunto de micrófonos utilizan la IA para mejorar la calidad de la imagen, filtrar el ruido, desenfocar el fondo y mucho más. Las funciones de IA de Acer PurifiedView y Acer PurifiedVoice 2.0 son útiles para streaming, videoconferencias o juegos en equipo.

Precio: