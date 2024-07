Marvel cambia el tráiler de Capitán América: Brave New World» por el intento de asesinato de Trump

Marvel cambió silenciosamente el primer tráiler de «Capitán América: Un mundo feliz» y luego lo confirmó. Los cambios están relacionados con el intento de asesinato de Trump.

En la nueva versión, se eliminó la escena del intento de asesinato del presidente Ross por parte de Isaiah Bradley. Así se ve ahora el tráiler:

Enter a brave new world. Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld, only in cinemas February 14, 2025. pic.twitter.com/ikNQHmIuSd

— Marvel India (@Marvel_India) July 23, 2024