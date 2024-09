«¡Necesitamos a Gandalf! Los realizadores de «El Señor de los Anillos: La caza de Gollum» ofrecieron a Ian McKellan repetir su papel.

Ian McKellan dice que ha recibido una oferta oficial para retomar su papel de Gandalf en «La caza de Gollum» de Andy Serkis.

«El entusiasmo por «El Señor de los Anillos» no cesa…. No te puedo decir nada más. Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf participará. Esperan que yo lo interprete —, dijo McKellan a The Big Issue (vía Deadline).