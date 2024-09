Nothing Ear (abierto): auriculares inalámbricos con hasta 30 horas de autonomía y un precio de 150 dólares.

Nada ha preparado el lanzamiento de los nuevos auriculares inalámbricos Ear (abiertos). Este modelo tiene un diseño translúcido y una construcción abierta con ganchos que envuelven las orejas. Los auriculares no ofrecen cancelación activa del ruido, ya que Ear (open) está diseñado para usuarios que valoran la conciencia medioambiental.

Los nuevos auriculares Nothing Ear (abiertos) incorporan transductores situados fuera de la oreja y un sistema de equilibrado de tres puntos con ganchos de silicona. Nothing ha desarrollado un nuevo sistema Sound Seal con transductores direccionales para evitar fugas de sonido y garantizar la privacidad.

Ear (abierto) tiene transductores de 14,2 mm revestidos de titanio y se conecta mediante Bluetooth 5.3. Son compatibles con dos dispositivos. Cada auricular está equipado con un micrófono dual Clear Voice 3.0 y controles de reproducción multimedia, volumen y control de llamadas. Cada auricular pesa 8,1 g y tiene protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras. Las baterías de 64 mAh integradas en los auriculares proporcionan hasta 8 horas de autonomía, y la batería de 635 mAh de la funda amplía la autonomía a 30 horas. La carga solo es posible a través del conector USB-C, la carga inalámbrica no es compatible.

Los auriculares funcionan con la aplicación propia Nothing X. El usuario puede personalizar y compartir perfiles de ecualizador, ajustar los controles y actualizar el firmware. Los auriculares también admiten Find My network, modo de juego de baja latencia y conectividad ChatGPT integrada, que requiere un teléfono Nothing.

Los auriculares inalámbricos Nothing Ear (abiertos) están disponibles exclusivamente en color blanco a un precio recomendado de 149 $. Los compradores interesados ya pueden hacer pedidos anticipados, y la venta real está prevista para el 1 de octubre.

